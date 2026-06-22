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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A estrela dos Faraós: O Egito é o mais forte da África... e vamos chegar longe na Copa do Mundo

Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
Marrocos x Haiti
Marrocos
Haiti
M. Ziko
Nova Zelândia
Egito
Canadá
Marrocos
Haiti
EUA

Declarações desafiadoras do jogador em grande forma

Mustafa Zico, jogador da seleção egípcia, afirmou que os Faraós possuem os recursos necessários para disputar com força a Copa do Mundo de 2026, ressaltando que a seleção egípcia é a mais forte do continente africano e é capaz de chegar o mais longe possível na competição.

Zico contribuiu para a vitória histórica da seleção egípcia sobre a Nova Zelândia por 3 a 1 na segunda rodada da fase de grupos, ao marcar um gol e dar uma assistência para Mohamed Salah, levando os Faraós à primeira vitória em toda a história de suas participações na Copa do Mundo.

Em declarações à imprensa após a partida, Zico disse: “O que conquistamos é natural; nós, a seleção egípcia, somos a mais forte de África. O time conta com grandes nomes, todos jogadores de alto nível, e espero que cheguemos bem longe na competição”.

O jogador do Pyramids revelou os bastidores de sua convocação para a seleção, dizendo: “Eu estava completamente afastado da seleção, e Hossam Hassan me convocou quando eu estava no Litoral Norte. De repente, me vi na Copa do Mundo. Desde o primeiro minuto ele confia em mim e me disse que minha convocação não foi por acaso; por isso, estou dando tudo de mim para não decepcioná-lo”.

Ele acrescentou, no site oficial da Federação Egípcia de Futebol: “Marcar gols é uma bênção de Deus e uma recompensa pelo esforço, e estou feliz por ter marcado meus primeiros gols e dado uma assistência para Mohamed Salah”.

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Zico enfatizou que todos os jogadores estão dando o máximo de si para honrar o futebol egípcio, explicando: “Todos os jogadores estão dando tudo de si para apresentar uma versão marcante e excepcional da seleção egípcia na Copa do Mundo”.

Ele concluiu suas declarações dizendo: “A alegria da torcida egípcia não tem preço”.

A seleção egípcia lidera o Grupo 7 com 4 pontos antes da última rodada, aproximando-se fortemente da classificação para as oitavas de final, depois de quebrar uma maldição que durou décadas e conquistar a primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo.

A seleção egípcia tornou-se a segunda seleção árabe a conquistar uma vitória na Copa do Mundo de 2026, depois do Marrocos.

 Os “Leões do Atlas” venceram a Escócia por 1 a 0 na segunda rodada do Grupo 3, enquanto as seleções da Arábia Saudita, Tunísia, Iraque, Jordânia, Argélia e Catar ainda buscam sua primeira vitória na atual edição do torneio.

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