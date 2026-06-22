A estrela dos Faraós: O Egito é o mais forte da África... e vamos chegar longe na Copa do Mundo

Mustafa Zico, jogador da seleção egípcia, afirmou que os Faraós possuem os recursos necessários para disputar com força a Copa do Mundo de 2026, ressaltando que a seleção egípcia é a mais forte do continente africano e é capaz de chegar o mais longe possível na competição.

Zico contribuiu para a vitória histórica da seleção egípcia sobre a Nova Zelândia por 3 a 1 na segunda rodada da fase de grupos, ao marcar um gol e dar uma assistência para Mohamed Salah, levando os Faraós à primeira vitória em toda a história de suas participações na Copa do Mundo.

Em declarações à imprensa após a partida, Zico disse: “O que conquistamos é natural; nós, a seleção egípcia, somos a mais forte de África. O time conta com grandes nomes, todos jogadores de alto nível, e espero que cheguemos bem longe na competição”.

O jogador do Pyramids revelou os bastidores de sua convocação para a seleção, dizendo: “Eu estava completamente afastado da seleção, e Hossam Hassan me convocou quando eu estava no Litoral Norte. De repente, me vi na Copa do Mundo. Desde o primeiro minuto ele confia em mim e me disse que minha convocação não foi por acaso; por isso, estou dando tudo de mim para não decepcioná-lo”.

Ele acrescentou, no site oficial da Federação Egípcia de Futebol: “Marcar gols é uma bênção de Deus e uma recompensa pelo esforço, e estou feliz por ter marcado meus primeiros gols e dado uma assistência para Mohamed Salah”.

Zico enfatizou que todos os jogadores estão dando o máximo de si para honrar o futebol egípcio, explicando: “Todos os jogadores estão dando tudo de si para apresentar uma versão marcante e excepcional da seleção egípcia na Copa do Mundo”.

Ele concluiu suas declarações dizendo: “A alegria da torcida egípcia não tem preço”.

A seleção egípcia lidera o Grupo 7 com 4 pontos antes da última rodada, aproximando-se fortemente da classificação para as oitavas de final, depois de quebrar uma maldição que durou décadas e conquistar a primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo.

A seleção egípcia tornou-se a segunda seleção árabe a conquistar uma vitória na Copa do Mundo de 2026, depois do Marrocos.

Os “Leões do Atlas” venceram a Escócia por 1 a 0 na segunda rodada do Grupo 3, enquanto as seleções da Arábia Saudita, Tunísia, Iraque, Jordânia, Argélia e Catar ainda buscam sua primeira vitória na atual edição do torneio.

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