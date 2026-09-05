Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

Traduzido por

A estrela do Marrocos admite: não dá para me comparar a Messi

Stuttgart x Colônia
Stuttgart
Colônia
Bundesliga
B. El Khannouss
L. Messi
Alemanha
Marrocos
Argentina

O marroquino Bilal El Khannouss, estrela do Stuttgart, recusou fazer comparações entre ele e Lionel Messi, lenda da seleção da Argentina.

El Khannouss participou da vitória do Stuttgart sobre o Colônia, pelo placar de 4 a 1, na segunda rodada do Campeonato Alemão, marcando um gol aos 39 minutos.

Após o apito final, alguns compararam a maneira como El Khannouss marcou seu gol com um dos gols de Lionel Messi.

El Khannouss afirmou, em declarações publicadas pelo site YSscores: "Não posso ser comparado a Messi. Nenhum jogador pode ser comparado a Messi".

E acrescentou: "O Stuttgart é o melhor lugar para mim para me desenvolver como jogador. Estamos disputando a Liga dos Campeões da Europa".

Liga dos Campeões
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
Viking crest
Viking
VIK
Bundesliga
Colônia crest
Colônia
KOE
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW

Prosseguiu: "Durante a minha curta carreira, joguei praticamente tudo, e a única coisa que me faltava era a Liga dos Campeões da Europa. Por isso, estou no lugar certo aqui".

E destacou: "É verdade, recebi ofertas, mas não eram a opção certa para mim. Quando cheguei ao Stuttgart, traçamos um plano que se estende por duas temporadas. Quero ter um bom desempenho e garantir para mim um lugar no time titular".

Você pode discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google