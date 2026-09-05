O marroquino Bilal El Khannouss, estrela do Stuttgart, recusou fazer comparações entre ele e Lionel Messi, lenda da seleção da Argentina.

El Khannouss participou da vitória do Stuttgart sobre o Colônia, pelo placar de 4 a 1, na segunda rodada do Campeonato Alemão, marcando um gol aos 39 minutos.

Após o apito final, alguns compararam a maneira como El Khannouss marcou seu gol com um dos gols de Lionel Messi.

El Khannouss afirmou, em declarações publicadas pelo site YSscores: "Não posso ser comparado a Messi. Nenhum jogador pode ser comparado a Messi".

E acrescentou: "O Stuttgart é o melhor lugar para mim para me desenvolver como jogador. Estamos disputando a Liga dos Campeões da Europa".

Prosseguiu: "Durante a minha curta carreira, joguei praticamente tudo, e a única coisa que me faltava era a Liga dos Campeões da Europa. Por isso, estou no lugar certo aqui".

E destacou: "É verdade, recebi ofertas, mas não eram a opção certa para mim. Quando cheguei ao Stuttgart, traçamos um plano que se estende por duas temporadas. Quero ter um bom desempenho e garantir para mim um lugar no time titular".

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