O espanhol Pedro Porro, estrela do Tottenham, falou sobre o seu futuro durante uma emotiva cerimónia de homenagem realizada na sua terra natal, Don Benito, e minimizou a importância da polémica em torno da final do Mundial.

O lateral do Tottenham foi um dos titulares da seleção de Espanha que se sagrou campeã do Mundo, depois de vencer a Argentina por 1-0, após prolongamento.

O jornal "Sport" publicou as declarações de Porro, que afirmou que a conquista do título mundial não saciou a sua ambição competitiva.

E acrescentou: "Ainda há muito para conquistar. Sou um jogador com uma grande ambição e procuro sempre aprender mais. Todos os que me conhecem sabem que aspiro a mais".

Pedro Porro falou também da sua enorme emoção com o caloroso acolhimento e quis dedicar este sucesso a todos os que o acompanharam desde os seus inícios.

Porro reconheceu que nunca imaginou receber uma homenagem deste género, sublinhando que chegar à elite exigiu "muitos sacrifícios", sobretudo desde que teve de deixar a sua casa para prosseguir a carreira futebolística.

Quanto ao seu futuro, Porro garantiu que vai continuar no Tottenham, o clube com o qual tem contrato, referindo que se sente "muito feliz" ali.

Apesar de não ter fechado a porta à possibilidade de voltar a jogar em Espanha um dia, sublinhou que o seu foco total está atualmente no seu percurso em Inglaterra.

O lateral espanhol conferiu ainda um ambiente descontraído à ocasião, ao brincar com os presentes acerca da grande popularidade de que goza o seu avô, Antonio Sauceda, dizendo que a cerimónia de acolhimento tinha sido "por causa dele".

No encerramento das suas declarações, Porro minimizou a importância das críticas vindas da Argentina e dos pedidos para repetir a final do Mundial, garantindo que não tomou conhecimento de nada relacionado com o assunto e que são "apenas coisas ditas lá de fora" que não lhe dizem respeito pessoalmente.