A estrela da Argentina repreende a própria mãe após a final da Copa do Mundo

O zagueiro argentino Facundo Medina ainda sofre com o peso da dura derrota que a seleção de seu país sofreu diante da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, em meio a uma onda avassaladora de rumores e especulações que tomaram conta das redes sociais sobre as circunstâncias da partida, o que o levou a quebrar o silêncio e a negar categoricamente essas alegações, afirmando que a equipe entrou em campo com toda a vontade de conquistar o título mundial.

O jogador do Olympique de Marseille, da França, revelou, em declarações exclusivas ao canal argentino "TyC Sports", que essas especulações e rumores maldosos chegaram até seu círculo mais próximo, a ponto de ele ter sido obrigado a discutir o assunto com sua mãe para tranquilizá-la e negar o que circula nas plataformas de redes sociais.

Por que entraríamos em campo sem vontade de vencer?

Em uma resposta franca e contundente a esses rumores, Medina disse em tom firme: "Vocês também vão acreditar nisso? Vamos lá, por que acham que entraríamos em campo sem vontade de vencer? Queríamos vencer como qualquer outra equipe do mundo."

E acrescentou o zagueiro de 25 anos: "Eu seria o primeiro a comemorar se tivéssemos vencido aquela final. Mas, infelizmente, perdemos, e temos que aceitar isso e seguir em frente, por mais difícil que seja."

A verdadeira força da Albiceleste

Medina também destacou a grande solidariedade e a forte união dentro do elenco da seleção argentina, acreditando firmemente que as qualidades humanas e morais de seus companheiros de equipe continuam sendo um de seus maiores pontos fortes, e que essa união será a base para uma volta com força no futuro.

O jogador ressaltou que a derrota na final, apesar de sua dureza e da dificuldade de aceitá-la, não afetará o espírito de luta da seleção argentina, afirmando que a equipe continuará trabalhando duro para recuperar seu lugar no topo.

Rumores das redes sociais chegam às famílias

A fala de Medina mostra o quanto os rumores e as notícias falsas que se espalham nas redes sociais afetam os jogadores e suas famílias, já que essas especulações maldosas chegaram até à mãe do jogador, o que o obrigou a intervir pessoalmente e a repreendê-la para esclarecer a verdade.