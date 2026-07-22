Poucos dias depois da derrota da Argentina na final do Mundial de 2026 diante da Espanha, Lisandro Martínez publicou uma mensagem para agradecer aos seus adeptos e dirigiu também uma crítica aos que criticam a seleção argentina.

O defesa, que foi obrigado a abandonar o relvado a meio da final por lesão, escreveu na sua conta de Instagram: "Com o coração apertado de dor por não termos conseguido trazer a taça com que todos sonhávamos, mas com um orgulho indescritível por esta camisola, pelos meus companheiros, pela equipa técnica, pelos dirigentes, pela equipa médica, pelos cozinheiros, pelos responsáveis pelos equipamentos e por todos os que contribuíram para que esta jornada decorresse da melhor forma possível".

E prosseguiu: "Acima de tudo, agradeço-vos a vocês, porque nos deram o vosso amor, o vosso apoio e a vossa força, essa paixão que sempre nos distingue, e a união de um povo que espero que permaneça firme com o passar do tempo".

Continuou: "Gostaria de felicitar a Espanha pelo seu título merecido".

Acrescentou: "E aos nossos adeptos digo: o resultado não resume o caminho que percorremos. Enfrentámos muitas dificuldades, conquistámos o que parecia impossível e nunca procurámos desculpas, pelo contrário, encontrámos sempre motivos que nos impeliam a continuar".

Reforçou: "Defendemos as nossas cores para além dos limites do relvado e vivemos momentos inesquecíveis com a seleção, ao lado das nossas famílias e com o vosso apoio sem limites. Representar-vos continuará a ser uma grande honra para nós".

Concluiu: "Lembrem-se sempre de que a queda dos grandes é fonte de felicidade para os de mente pequena. Obrigado a todos. Cuidem do nosso país. Amo-te, Argentina".

Depois de acenderem-se as teorias da conspiração… o pai da estrela da Argentina explica a mensagem enigmática de Messi

A Argentina falhou em tornar-se o primeiro país a vencer o título duas vezes consecutivas desde o feito do Brasil em 1958 e 1962.

Os tricampeões mundiais (1978, 1986, 2022) não tiveram os meios necessários para travar a máquina imparável de La Roja, que se sagrou campeã pela segunda vez na sua história depois de 2010.

Leia também:

Um acordo por revelar… os obstáculos que travam o Real Madrid no negócio de Openda



Di María ou Messi… quem é o verdadeiro herói das glórias da Argentina?

