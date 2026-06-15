A esposa de Cucurella acaba com as dúvidas sobre sua ligação com o Barcelona com uma “foto de infância”

Claudia Rodríguez, esposa do lateral espanhol Marc Cucurella, pôs fim à polêmica em torno da filiação do marido à La Liga, a primeira divisão do futebol espanhol.

Isso aconteceu depois que a esposa de Cucurella publicou, em sua conta no Instagram, uma foto antiga dele quando criança, com a chupeta na boca e vestindo uma camisa do Real Madrid.

A foto, que se espalhou rapidamente entre a torcida do clube real, veio em conjunto com a confirmação da mídia espanhola de que Cucurella se tornou a primeira contratação do projeto de “Mourinho”, já que o Real Madrid pagará cerca de 50 milhões de euros ao Chelsea para concluir a transferência.

O jornal “As” comentou que o jogador, apesar de ter passado pelas academias do Espanyol e do Barcelona, “usava outra camisa na infância”, em referência direta à foto publicada por Rodríguez que o mostra “com a chupeta na boca e vestindo a camisa do Real Madrid”.

Cocorela nasceu em Barcelona e passou pelas categorias de base do Espanyol antes de se transferir para a La Masia, onde disputou sua única partida oficial pelo time principal do Barcelona em 24 de outubro de 2018 contra o Real Murcia na Copa do Rei, por apenas sete minutos, antes de iniciar uma trajetória profissional que o levou ao Eibar, Getafe, Brighton e, em 2022, ao Chelsea, com um contrato que vai até 2029.

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A divulgação da foto ocorre na véspera da estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026 contra Cabo Verde, no dia 15 de junho, enquanto o jornal confirmou que Cocorela assinará com o Real Madrid por seis temporadas, realizando assim o “sonho de infância” que sua esposa registrou na foto.