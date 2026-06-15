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Team Spain Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A esposa de Cucurella acaba com as dúvidas sobre sua ligação com o Barcelona com uma “foto de infância”

Mercado da bola
M. Cucurella
Real Madrid
Barcelona
Espanha

Ele jogou na "La Masia" apesar de ser do Real Madrid!

Claudia Rodríguez, esposa do lateral espanhol Marc Cucurella, pôs fim à polêmica em torno da filiação do marido à La Liga, a primeira divisão do futebol espanhol.

Isso aconteceu depois que a esposa de Cucurella publicou, em sua conta no Instagram, uma foto antiga dele quando criança, com a chupeta na boca e vestindo uma camisa do Real Madrid.

A foto, que se espalhou rapidamente entre a torcida do clube real, veio em conjunto com a confirmação da mídia espanhola de que Cucurella se tornou a primeira contratação do projeto de “Mourinho”, já que o Real Madrid pagará cerca de 50 milhões de euros ao Chelsea para concluir a transferência. 

O jornal “As” comentou que o jogador, apesar de ter passado pelas academias do Espanyol e do Barcelona, “usava outra camisa na infância”, em referência direta à foto publicada por Rodríguez que o mostra “com a chupeta na boca e vestindo a camisa do Real Madrid”. 

Cocorela nasceu em Barcelona e passou pelas categorias de base do Espanyol antes de se transferir para a La Masia, onde disputou sua única partida oficial pelo time principal do Barcelona em 24 de outubro de 2018 contra o Real Murcia na Copa do Rei, por apenas sete minutos, antes de iniciar uma trajetória profissional que o levou ao Eibar, Getafe, Brighton e, em 2022, ao Chelsea, com um contrato que vai até 2029.

Marc Cucurellainstagram

A divulgação da foto ocorre na véspera da estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026 contra Cabo Verde, no dia 15 de junho, enquanto o jornal confirmou que Cocorela assinará com o Real Madrid por seis temporadas, realizando assim o “sonho de infância” que sua esposa registrou na foto.

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