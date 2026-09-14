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A esposa de Ademi dispara contra o Real Madrid com mensagem surpreendente

Levante x Barcelona
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K. Adeyemi
Y. Diomande
Espanha
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Uma contratação certeira para o Barcelona

Karim Adeyemi está fazendo um início de temporada brilhante com o Barcelona, com o jogador alemão de 24 anos provando ser uma das contratações mais importantes do clube no último mercado de verão.

 O Barcelona pagou cerca de 20 milhões de euros ao Borussia Dortmund, um valor que confirma que o negócio foi muito vantajoso.

Após sua atuação de destaque contra o Levante, a esposa de Adeyemi comentou em sua conta no Instagram com uma mensagem que teve grande repercussão.

 Primeiro, ela escreveu: "Muito bem, Karim", e depois acrescentou: "140 milhões".

O jornal "As" afirmou que esse comentário se espalhou amplamente, pois representa o valor que o Real Madrid pagou por Yan Diomandé.

O jornal confirmou que esse comentário foi interpretado pelos seguidores como uma clara ironia à contratação mais cara da história do Real Madrid.

 Diomandé vem sofrendo grandes críticas diante do baixo nível que apresentou com o Real Madrid, apesar de ser a contratação mais cara da história do clube merengue.

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