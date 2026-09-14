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A esposa de Ademi bombardeia o Real Madrid com uma mensagem surpreendente

Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
K. Adeyemi
Y. Diomande
Espanha
Alemanha
Costa do Marfim

Uma contratação vencedora para o Barcelona

Karim Adeyemi está fazendo um excelente início de temporada com o Barcelona, com o jogador alemão de 24 anos provando ser uma das contratações mais importantes do clube na última janela de transferências de verão.

 O Barcelona pagou cerca de 20 milhões de euros ao Borussia Dortmund, uma quantia que confirma que o negócio foi muito vantajoso.

Após sua atuação de destaque contra o Levante, a esposa de Adeyemi comentou em sua conta no Instagram com uma mensagem que ganhou grande repercussão.

 Ela escreveu primeiro: "Muito bem, Karim", e depois acrescentou: "140 milhões".

 Esse comentário se espalhou amplamente, pois representa a quantia que o Real Madrid pagou por Yan Diomande.

 Diomande vem sofrendo grandes críticas diante do fraco desempenho que apresentou com o Real Madrid, apesar de ser a contratação mais cara da história do clube merengue.

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