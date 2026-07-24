À espera do anúncio oficial: Klopp recebe luz verde para comandar a Alemanha

Jürgen Klopp superou o último obstáculo antes de assumir o comando técnico da seleção da Alemanha, depois de a sua nomeação ter recebido a aprovação oficial dos órgãos competentes da Federação Alemã de Futebol.

De acordo com a rede Sky Sport Alemanha, o conselho da assembleia-geral da Federação Alemã de Futebol ratificou por unanimidade, durante uma reunião digital realizada na quinta-feira, a nomeação de Klopp como novo treinador da seleção.

Os responsáveis da Federação Alemã aprovaram ainda a nomeação de Per Mertesacker como diretor executivo da federação, em substituição de Andreas Rettig, que deixará o cargo no final do ano em curso.

A rede indicou que estas decisões representam o último passo oficial, uma vez que as grandes nomeações administrativas e técnicas dentro da Federação Alemã só podem ser aprovadas após o aval dos órgãos competentes.

Espera-se que a Federação Alemã apresente oficialmente Jürgen Klopp numa conferência de imprensa a realizar mais tarde, nesta sexta-feira, tornando-se o décimo terceiro treinador na história da seleção da Alemanha.

A equipa técnica que acompanha Klopp também recebeu a aprovação oficial, sendo composta por Peter Krawietz e Pep Lijnders, além do antigo jogador do Borussia Dortmund Sven Bender, que assumirão as funções de treinadores adjuntos.

Klopp sucede ao treinador Julian Nagelsmann, que terminou a sua missão à frente da seleção da Alemanha após a eliminação precoce no Campeonato do Mundo de 2026, antes de anunciar a sua demissão do cargo após o fim do percurso da "Mannschaft" no torneio.