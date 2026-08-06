O espanhol Ferran Torres, atacante do Barcelona, definiu seu futuro, após dar seu aval à transferência para o Paris Saint-Germain, à espera do início das negociações oficiais entre os dois clubes nos próximos dias.

De acordo com o que noticiou o jornal Sport, o internacional espanhol deu sinal verde à diretoria do Saint-Germain para agir oficialmente a fim de negociar com o Barcelona, depois de se convencer do projeto esportivo apresentado a ele pelo treinador Luis Enrique.

Torres já havia dado indícios, em declarações anteriores, de sua abertura para viver uma nova experiência, ao afirmar que todas as possibilidades permanecem em aberto no mundo do futebol, especialmente se receber uma proposta que atenda a suas ambições tanto no plano esportivo quanto no financeiro.

O relatório acrescentou que os contatos entre o jogador e o clube parisiense não surgiram nos últimos dias, mas começaram há semanas, já que Enrique desempenhou um papel importante em convencer o atacante do Barcelona a se transferir para o campeão da Europa, com a promessa de lhe conceder um papel titular no projeto da equipe.

O jornal esclareceu que Torres comunicou aos dirigentes do Saint-Germain sua decisão antes do fim de suas férias de verão, levando o clube francês a agir novamente e a abrir os canais de comunicação com o Barcelona, como preparação para apresentar uma proposta oficial visando concretizar o negócio.

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Apesar do desejo declarado do Barcelona de manter o jogador, a diretoria do clube não se opõe a estudar qualquer grande proposta financeira, diante de sua necessidade de melhorar sua situação econômica e financiar outras contratações durante a janela de transferências.

Isso ocorre num momento em que o Barcelona segue trabalhando para reforçar seu setor ofensivo, já que ainda aguarda os desdobramentos do caso da contratação do argentino Julián Álvarez, enquanto a venda de Ferran Torres pode conceder à diretoria catalã maior flexibilidade financeira para concretizar seus objetivos no mercado.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain busca reconstruir seu ataque após a saída de Randal Kolo Muani para a Juventus, negócio que proporcionou ao clube francês uma liquidez financeira que poderá ser usada para financiar a contratação de Torres.

O jornal afirmou que todas as partes já estão a par do andamento do negócio, com um desejo compartilhado de concluí-lo antes do retorno dos internacionais espanhóis aos treinos do Barcelona na próxima semana, o que significa que as negociações podem sofrer uma grande aceleração nos próximos dias caso o Paris Saint-Germain apresente sua proposta oficial.