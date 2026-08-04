À espera da decisão de Flick: site oficial do Barcelona levanta dúvidas sobre a nova contratação

O Barcelona segue avaliando a situação de uma de suas principais contratações jovens antes do início da nova temporada, num momento em que a comissão técnica aguarda a definição do futuro do jogador dentro da estrutura da equipe, apesar dos passos dados pelo clube após sua contratação neste verão.

O jornal Sport revelou que o ponta belga Jessy Bisiwu já aparece na lista do time principal no site oficial do Barcelona, embora sua situação definitiva ainda não tenha sido resolvida, já que ele ainda não foi registrado como jogador do elenco principal.

O Barcelona havia anunciado oficialmente a contratação de Bisiwu, vindo do Club Brugge, com um contrato válido até 2031, antes de realizar sua cerimônia de apresentação com a presença do presidente do clube, Joan Laporta, após concluir uma negociação no valor de 8,5 milhões de euros, além de variáveis.

O jornal explicou que a inclusão do jogador na lista do time principal no site oficial "vai além de uma simples atualização", já que reflete a confiança da diretoria esportiva em seu potencial mais do que uma decisão administrativa definitiva, pois considera que o jogador, apesar de ter apenas 18 anos e pouca experiência no nível profissional, possui as qualidades que o habilitam a se desenvolver próximo ao time principal.

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Acrescentou que a velocidade de Bisiwu, sua capacidade de drible e de atuar em mais de uma posição no setor ofensivo, levaram o diretor esportivo Deco a antecipar a conclusão da negociação, após as atuações que apresentou com o Club Brugge, especialmente na Liga dos Campeões da UEFA de juvenis.

Apontou que o técnico Hansi Flick será quem tomará a decisão final sobre o futuro do jogador durante as primeiras semanas da temporada. Se ficar convencido de que ele está pronto para competir no mais alto nível, será integrado ao time principal em definitivo; caso considere que precisa de mais tempo para ganhar experiência, será inscrito com o time reserva, mantendo-se dentro dos planos do time principal quando necessário.

O jornal afirmou que a presença de Bisiwu na lista do time principal no site oficial não significa que seu futuro esteja definido, mas reflete o tamanho da aposta que o Barcelona faz em uma das maiores promessas do futebol belga.

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