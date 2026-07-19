A Espanha sufoca a Argentina... e a prova disso é o número estranho de Messi!

A seleção da Espanha dominou totalmente o primeiro tempo da final da Copa do Mundo de 2026, contra a Argentina, no estádio “MetLife”, em Nova York, nos Estados Unidos.

Embora o primeiro tempo tenha terminado empatado em zero a zero, a posse de bola foi da Espanha, com os jogadores argentinos recuando para as áreas defensivas e tentando se valer de contra-ataques rápidos.

Os jogadores da Espanha desperdiçaram mais de uma chance diante da atenção do goleiro Emiliano Martínez, enquanto a seleção argentina, liderada pelo astro Lionel Messi, desapareceu no ataque e não criou nenhuma chance real contra o goleiro Unai Simón.

O que confirma a superioridade espanhola ao longo do primeiro tempo é uma estatística divulgada pela rede “Opta” no “X”, segundo a qual Messi, nos primeiros 15 minutos da final da Copa do Mundo, tocou na bola apenas uma vez, no pontapé inicial.





A seleção da Espanha busca conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após 2010.

Por outro lado, a seleção argentina aspira conquistar o título pela segunda vez consecutiva e pela quarta vez em sua história.



