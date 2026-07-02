A Espanha quebra uma sequência negativa que se arrastava desde a final da Copa do Mundo de 2010

A seleção da Espanha se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após derrotar a Áustria por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, no estádio de Los Angeles, nas disputas das 32ªs de final.
Com essa vitória, a seleção espanhola pôs fim a uma longa sequência negativa nas fases eliminatórias, conquistando sua primeira vitória em partidas de mata-mata da Copa do Mundo desde que derrotou a Holanda (1 a 0) na final da Copa do Mundo de 2010, quando conquistou o único título mundial de sua história.
Leia também
Senegal não consegue repetir os feitos do Marrocos contra as seleções europeias
Técnico da Bélgica sobre o Senegal: “Essas seleções perdem sua estrutura tática no final da partida”
Além disso, a “La Roja” deu continuidade à sua sequência de resultados impressionantes, mantendo-se invicta pelo 34º jogo consecutivo em todas as competições, com 25 vitórias e 9 empates.
Mikel Oyarzabal abriu o placar para a Espanha contra a Áustria, aos 36 minutos, antes de Pedro Porro ampliar a vantagem com o segundo gol, aos 66 minutos; em seguida, Oyarzabal voltou a marcar para fechar a goleada com seu segundo gol pessoal, aos 89 minutos.
A seleção espanhola disputará as oitavas de final contra o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia, que se enfrentarão ainda nesta manhã de sexta-feira, horário padrão árabe.