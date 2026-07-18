A Espanha não perde com esse árbitro... e foi ele quem apitou a última derrota da Argentina na Copa do Mundo

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) definiu quem será o árbitro da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, marcada para o próximo domingo no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), após designar o esloveno Slavko Vinčić, um dos árbitros mais destacados da Europa e o mais bem avaliado pela União Europeia de Futebol (UEFA), para apitar a partida.

Essa final será a terceira partida que Vinčić apitará na atual edição da Copa do Mundo, já que ele apitou o confronto entre Brasil e Marrocos, que terminou empatado em 1 a 1, e o jogo entre México e Equador, que terminou com a vitória da seleção da CONCACAF por 2 a 0.

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O árbitro esloveno já havia apitado uma partida da Argentina, quando os “Albicelestes” perderam para a Arábia Saudita por 2 a 1, na estreia na Copa do Mundo de 2022 no Catar — a última derrota dos dançarinos do tango na competição até o momento.

Por outro lado, Vinčić apitou cinco partidas da seleção espanhola, nas quais não sofreu nenhuma derrota: empatou em 2 a 2 com a Colômbia em 2017, depois empatou sem gols com a Suécia na estreia na Euro 2020, antes de vencer a Itália por 2 a 1 na semifinal da Liga das Nações de 2023.

Além disso, ele comandou duas partidas da Espanha no último Campeonato Europeu: a primeira contra a Itália, que também terminou com vitória da Espanha (1 a 0), e a segunda contra a França na semifinal, vencida pelos espanhóis por 2 a 1, segundo o jornal espanhol “Marca”.

Invasão e prisão

Fora do campo, Vinčić passou por um dos episódios mais estranhos de sua carreira.

No auge da pandemia da COVID-19, em meados de maio de 2020, ele se dirigiu à região de Soho Polje, na Bósnia e Herzegovina, para participar de uma reunião privada, onde recebeu um convite para almoçar em uma fazenda na companhia de alguns conhecidos, e se sentaram à mesa no meio de pessoas que não conheciam.

Enquanto estavam na fazenda, as forças de segurança bósnias invadiram o local de surpresa e prenderam todos os presentes, após se constatar que a operação tinha como alvo uma rede envolvida em tráfico de drogas, prostituição e lavagem de dinheiro.

O juiz esloveno foi interrogado antes de ser rapidamente liberado, retornando na mesma noite à sua casa na cidade de Maribor.

O incidente não teve consequências legais para ele, depois que as autoridades confirmaram que não havia ligação com o caso, mas continuou sendo um dos episódios mais estranhos na vida de um dos principais dirigentes da União Europeia, que se viu, por acaso, no meio de uma operação de segurança que tinha como alvo membros da máfia.