A Espanha é o único país que superou a Argentina nos últimos 60 anos

A final da Copa do Mundo de 2026 entre a Argentina e a Espanha, neste domingo à noite, não se limitará apenas à disputa pelo título, mas representará também um confronto entre duas das seleções com maior precisão nos passes nas últimas décadas.
De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, a seleção argentina possui a maior taxa de precisão nos passes da atual edição da Copa do Mundo, com 90,5%.
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E, nos últimos 60 anos de Copa do Mundo, apenas a seleção espanhola superou esse número, registrando 91,9% na edição de 2018 e 90,9% na Copa do Mundo de 2022.
A seleção argentina se classificou para a final depois de liderar seu grupo, derrotar Cabo Verde (3 a 2) nas oitavas de final, superar o Egito pelo mesmo placar nas quartas de final, antes de derrotar a Suíça (3 a 1) nas quartas de final e a Inglaterra (2 a 1) na semifinal.
A Espanha também liderou seu grupo, eliminou a Áustria (3 a 0) nas oitavas de final, derrotou Portugal (1 a 0) nas quartas de final, antes de vencer a Bélgica (2 a 1) nas quartas de final e a França (2 a 0) na semifinal.
A seleção comandada por Lionel Scaloni busca o quarto título mundial de sua história, após as conquistas em 1978, 1986 e 2022, enquanto a Espanha busca seu segundo título mundial, depois de levantar a taça pela primeira e única vez na edição de 2010.