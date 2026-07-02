A Espanha derrota a Áustria e pode enfrentar o Portugal em um confronto decisivo

A Espanha está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em Inglewood, Los Angeles, a equipe venceu facilmente a Áustria por 3 a 0 nas dezesseis de final. Na próxima fase, aguarda-a um confronto decisivo contra Portugal e a Croácia, que se enfrentam na manhã de sexta-feira.

A campeã europeia de 2024 ditou o ritmo desde o início, com jogadores como Lamine Yamal, Dani Olmo e Aymeric Laporte criando perigo. Os austríacos, como era de se esperar, adotaram uma postura defensiva e começaram com seis meio-campistas para impedir que a Espanha desenvolvesse seu jogo.

Apesar disso, a Espanha abriu o placar por 1 a 0 com Marc Cucurella, que havia subido para marcar em um escanteio. O gol, porém, foi anulado porque o goleiro Alexander Schlager foi impedido por alguns jogadores espanhóis. A Espanha acabou assumindo a liderança quando Mikel Oyarzabal empurrou a bola para o gol após um ataque rápido.

A Espanha continuou dominante na posse de bola após o intervalo, mas não conseguiu marcar o segundo gol. Pela Áustria, Sasa Kalajdzic, de dois metros de altura, e Marko Arnautovic entraram em campo. Kalajdzic teve imediatamente uma boa chance de cabeçada, mas a bola passou por cima do gol espanhol.

A tarefa da Áustria tornou-se quase impossível quando Pedro Porro escolheu uma posição inteligente e cabeceou com força de perto aos 65 minutos de jogo. De repente, as oitavas de final estavam bem próximas para o favorito ao título da Copa do Mundo.

A Espanha administrou o jogo das oitavas de final com tranquilidade e ainda teve algumas chances de ampliar a vantagem. O 3 a 0 saiu ainda nos minutos finais: Oyarzabal empurrou para o gol após um cruzamento preciso vindo da esquerda, de Cucurella.

A Áustria estava completamente abatida e deixa a Copa do Mundo prematuramente. A equipe do técnico Luis de la Fuente tem agora a missão de eliminar Portugal ou a Croácia, no dia 6 de julho, em Dallas.