A Espanha decepciona profundamente no jogo de despedida e parte para a Copa do Mundo com um leve desânimo

A Espanha não conseguiu vencer o jogo de despedida antes da Copa do Mundo. Em La Coruña, a seleção do técnico Luis de la Fuente ficou no empate em 1 a 1 contra o Iraque. Os gols foram marcados por Ferran Torres e Merchas Doski.

Na Espanha, faltaram, entre outros, David Raya, Martín Zubimendi e Fabián Ruiz, que atuaram no último fim de semana na final da Liga dos Campeões. Lamine Yamal, que ainda não está totalmente recuperado, também ficou de fora. O jogador do FC Utrecht, Zidane Iqbal, começou no banco pelo Iraque.

A Espanha tomou a iniciativa desde o primeiro minuto. Depois que Álex Baena viu seu chute ser desviado pelo goleiro Ahmed Basil, Torres ainda conseguiu empurrar a bola para o gol após uma arrancada da linha do meio-campo: 1 a 0.

O Iraque parecia incapaz de criar perigo, mas, após cerca de meia hora, o placar ficou em 1 a 1. Doski viu Joan García um pouco à frente do gol e chutou a bola da entrada da área, passando com beleza por cima do goleiro espanhol.

Depois disso, a Espanha continuou dominando. No entanto, Baena (cabeçada por cima), Torres (trave), Jesús Rodríguez (por pouco) e Gonzalo García (por cima) não conseguiram marcar.

À medida que o fim se aproximava, a Espanha se tornava cada vez menos perigosa. O Iraque, por sua vez, saiu um pouco mais da sua concha, mas não houve mais gols.

Para a Espanha, a Copa do Mundo começa em 15 de junho, contra Cabo Verde. Mais tarde, a Arábia Saudita e o Uruguai também serão adversários na fase de grupos. O Iraque está no mesmo grupo da Copa do Mundo que Noruega, França e Senegal.