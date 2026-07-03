A Espanha bate recordes de audiência na Copa do Mundo

A seleção espanhola continuou a alcançar números excepcionais dentro e fora de campo durante a Copa do Mundo de 2026, depois que sua partida contra a Áustria registrou a maior audiência de qualquer evento televisivo na Espanha neste ano, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

A seleção espanhola havia garantido sua classificação para as oitavas de final após uma goleada de 3 a 0 sobre a Áustria, em uma partida cuja importância não se limitou ao aspecto esportivo, mas se transformou em um fenômeno de grande audiência na televisão.

O “Marca” informou que a partida atraiu uma média de 10.760.000 telespectadores, alcançando uma audiência de 69,5%, tornando-se assim a partida mais assistida da Copa do Mundo até o momento na Espanha, além de ser o evento televisivo com maior audiência no país desde o início de 2026.

Esses números refletem a enorme popularidade dos jogos da seleção espanhola, que continuam atraindo milhões de telespectadores a cada aparição da “La Roja” no torneio.

Entre os canais transmissores, o canal “La 1”, pertencente à Corporação Espanhola de Rádio e Televisão (TVE), conquistou a maior fatia da audiência, com uma média de 9.178.000 telespectadores e uma audiência de 59,6%.

O canal “Teledeporte” também registrou uma presença notável, com 771 mil telespectadores acompanhando a partida, alcançando uma audiência de 5%, enquanto a plataforma paga “DAZN” atraiu 810 mil telespectadores, atingindo uma audiência de 4,9%.

A partida atingiu seu pico de audiência exatamente às 22h53, coincidindo com os minutos finais do jogo, quando o número de telespectadores apenas do canal “La 1” chegou a 10.447.000, em um cenário que reflete a magnitude do interesse do público pelo confronto.

O entusiasmo do público não se limitou apenas ao momento da partida, mas se estendeu à cobertura da mídia que a antecedeu; o jornal “Marca” destacou que o grande interesse pelo confronto se refletiu claramente nos programas preparatórios.

O canal “La 1” continuou liderando o cenário midiático por meio de uma ampla cobertura antes do início da partida, com o programa especial “O Caminho para Nova York” registrando uma média de 1.095.000 telespectadores, com uma audiência de 15%.

O jornal também destacou que mais de cinco milhões de pessoas acompanharam a cobertura em algum momento durante a transmissão, que se estendeu por três horas, o que confirma mais uma vez a enorme popularidade dos jogos da seleção espanhola durante a Copa do Mundo.