A Espanha, ainda sem Lamine Yamal, também supera o último teste antes da Copa do Mundo

A Espanha também venceu na noite de segunda-feira o último amistoso antes da Copa do Mundo. Em Puebla, no México, a La Roja derrotou o Peru por 1 a 3.

Lamine Yamal continuava ausente da seleção espanhola no Estádio Cuauhtémoc. O ala de 18 anos disputou sua última partida pelo FC Barcelona em 22 de abril.

Mesmo sem Yamal, a Espanha não teve dificuldades contra o Peru. Já aos dois minutos, Pau Cubarsí serviu o atacante Mikel Oyarzabal, que chutou a bola para além do goleiro Pedro Gallese: 0 a 1. No meio do primeiro tempo, Pedri dobrou o placar após passe de Ferran Torres: 0 a 2.

Após o intervalo, o placar chegou a 0 a 3 quando Gallese desviou um cruzamento de Yeremy Pino para dentro do próprio gol. Com um gol de Jairo Vélez, o Peru ainda salvou a honra: 1 a 3.