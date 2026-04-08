A escalação oficial para o confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool... Qual é a situação de Salah e Hakimi?

O holandês Arne Slot, técnico do Liverpool, anunciou a escalação oficial da equipe para o confronto contra o Paris Saint-Germain, nesta noite, no Estádio Parc des Princes, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A escalação do Liverpool é a seguinte:

Goleiro: Giorgi Mamardashvili.

Defesa: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Milos Kerkes.

Meio-campo: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister.

Ataque: Jeremy Frimpong, Florian Wirtz e Hugo Ekitike.

O egípcio Mohamed Salah e Alexander Isak ficam no banco de reservas.

Por outro lado, Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou assim:

Goleiros: Matvey Savonov

Defesa: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes.

Meio-campo: Zaire-Emery, João Neves e Vitinha.

Ataque: Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué.

(Leia também)... Vídeo: Torcida do Atlético de Madrid entoa gritos ofensivos contra o Islã antes do confronto com o Barcelona