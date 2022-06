A escalação do Vasco para o próximo jogo

Vice-líder na Série B 2022, o time treinado por Zé Ricardo tem o Grêmio como próximo desafio

O Vasco da Gama terá um grande desafio, nesta quinta-feira (02), dentro do objetivo de retornar à elite do futebol brasileiro. A equipe treinada por Zé Ricardo, que ocupa atualmente a segunda posição na Série B 2022, recebe em São Januário um Grêmio desesperado por conseguir bons resultados para voltar ao G4. E o Cruz-maltino, que busca encurtar a diferença de pontos em relação ao líder Cruzeiro, deve ir a campo com mudanças em relação ao último jogo.

Durante a semana Zé Ricardo treinou o time com Getúlio na linha de ataque, no lugar de Raniel. O camisa 99 foi um dos destaques da vitória sobre o Brusque, tendo saído do banco de reservas para substituir exatamente Raniel. Em sua entrevista coletiva na véspera do encontro, o treinador vascaíno falou sobre a possibilidade de ter mudanças em seu ataque.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Raniel passou por muitos problemas no ano passado e fez sete jogos apenas. Ele já está com mais de 20 jogos, artilheiro da equipe. Tenho certeza que o sucesso do Vasco vai passar pelos pés do Raniel também. Ele entende de forma tão natural, se o Getúlio começa jogando, se o Zé Santos começa, se o Figueiredo começa, isso acontece de forma tão natural. Não tem esse tipo de cobrança, de cara feia", disse Zé Ricardo.

Raniel é o artilheiro do Vasco nesta temporada, com nove gols marcados, mas não balança as redes há cinco jogos.

A provável escalação do Vasco

Último treino antes do duelo contra o Grêmio finalizado!



VAMOS, VASCO! 💢



📸: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/1X8SlrnuDt — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 1, 2022

Outras duas mudanças em relação ao time que venceu o Brusque por 2 a 0 (dois gols de Nenê) são as presenças de Figueiredo no ataque, no lugar de Palacios, e o retorno de Gabriel Dias – que estava suspenso na rodada anterior – na vaga de Weverton na lateral-direita.

A escalação provável do Vasco contra o Grêmio, pela décima rodada da Série B 2022, é: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Anderson Conceição, Quintero e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos; Figueiredo, Nenê, Gabriel Pec; Getúlio.

Desfalques para a partida

Lesionados, o meia Juninho e o atacante Erick não entram em campo contra o Grêmio.

Mais artigos abaixo

Escalação do Vasco no último jogo (Brusque)

O Vasco que entrou em campo na nona rodada da Série B esteve escalado da seguinte forma: Thiago Rodrigues; Weverton, Juan Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Andrey e Yuri Lara; Palacios, Nenê e Gabriel Pec; Raniel.