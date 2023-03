A escalação do Real Madrid contra o Barcelona na Copa do Rei 2022/23

Com Benzema e Vinícius Júnior no ataque, a equipe merengue está pronta para o El Clásico; confira

O Real Madrid recebe o Barcelona na tarde desta quinta-feira (02), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei 2022/23. A partida de volta está marcada para o dia 5 de abril, no Camp Nou.

Para o duelo, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com os defensores David Alaba e Ferland Mendy, que seguem no departamento médico. Porém, o treinador pode contar com a volta do atacante Rodrygo, que saiu lesionado do confronto de ida das oitavas de final da Champions League, contra o Liverpool, no banco de reservas.

Assim, o treinador definiu a equipe com: Courtois; Carvajal, Edér Militão, Rudiger e Nacho; Camavinga, Kroos e Modric; Valverde, Vini Jr. e Benzema.

Atuando desde a terceira fase, o Real Madrid bateu o Cacareño, Villarreal e o Atlético de Madrid para chegar até a semifinal da competição. O vencedor desse confronto enfrenta o classificado de Athletic Bilbao e Osasuna na final.