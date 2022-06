A escalação do Internacional para o próximo jogo

Veja o time escolhido para a próxima partida do Colorado

Nesta sexta-feira (24), o Internacional recebe o Coritiba, no Beira-Rio, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontece às 21h30 (de Brasília).

O Colorado busca a reabilitação, após levar 3 a 2 do Botafogo de virada e ver encerrada a sequência de 16 partidas de invencibilidade. Em quinto lugar com 21 pontos, o time dormirá no G-4 com um empate, mas trabalha para conquistar os três pontos e seguir na luta pelas principais posições da competição.

A provável escalação do Internacional

Daniel; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos De Pena e Taison; Pedro Henrique e Alemão.

Desfalques para a partida

Para o confronto, além de outros seis desfalques, a equipe não poderá contar com Alan Patrick, que vem sendo o grande destaque do time nas últimas partidas, o meia apresentou um desconforto na coxa direita e se recupera de uma gripe.

Gabriel Mercado (suspenso)

David (suspenso)

Moisés (suspenso)

Wanderson (lesão muscular na coxa esquerda)

Renê (lesão muscular na coxa esquerda)

Boschilia (lesão no joelho direito)

Alan Patrick (desconforto na coxa direita e gripe)

Escalação do Inter no último jogo

Daniel; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Moisés; Gabriel e Carlos De Pena; Edenilson, Alan Patrick e Wanderson; David.

Elenco completo do Internacional:

Goleiros:

Daniel

Keiller

Emerson Junior

Defensores:

Gabriel Mercado

Kaique Rocha

Rodrigo Moledo

Vitão

Laterais:

Fabricio Bustos

Heitor

Moisés

Renê

Paulo Victor

Thauan Lara

Meio-campistas:

Gabriel

Bruno Gomes

Liziero

Johnny

Mauricio

Edenilson

Boschilia

Alan Patrick

Atacantes: