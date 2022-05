A escalação do Corinthians para o próximo jogo

Veja qual deve ser o time titular do Timão para a próxima partida

O Corinthians tem mais um desafio no próximo domingo (29), a fim de manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, o Timão recebe o América-MG, pela oitava rodada da competição nacional, às 16h (de Brasília).

Para o duelo, Vítor Pereira, treinador do Corinthians, pode ter alguns desfalques importantes. No entanto, sem jogos no meio da semana, o técnico não deve poupar jogadores.

A provável escalação do Corinthians:

Cássio (Ivan); Rafael Ramos (Fagner), Raul Gustavo (João Victor), Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon, Gustavo Mantuan, Willian e Renato Augusto; Jô (Júnior Moraes).

Desfalques para a partida:

O Timão tem apenas um desfalque confirmado, e mais três jogadores importantes que aparecem como dúvida para o próximo jogo.

Cássio (dúvida)

Fagner (dúvida)

Jô (dúvida)

Paulinho (lesionado)

Escalação do Timão no último jogo:

Ivan; Robson Bambu, Gil, Lucas Piton; Gustavo Mantuan, Roni (Renato Augusto), Maycon, Giuliano (Róger Guedes); Gustavo Silva (Willian), Adson e Júnior Moraes (Jô) (Du Queiroz).

Elenco completo do Corinthians:

Goleiros:

Cássio

Matheus Donelli

Ivan

Carlos Miguel

Guilherme

Defensores:

João Victor

Gil

Robson Bambu

Raul Gustavo

Laterais:

Bruno Melo

Fábio Santos

Fagner

João Pedro

Lucas Piton

Rafael Ramos

Meias:

Cantillo

Du Queiroz

Luan

Maycon

Giuliano

Paulinho

Renato Augusto

Roni

Ruan Oliveira

Willian

Xavier

Atacantes:

Adson

Gustavo Silva

Gustavo Mantuan

Jô