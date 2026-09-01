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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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A era das "exceções" acabou no Real: Mourinho impõe sua palavra com 5 regras rígidas

Real Madrid
J. Mourinho
La Liga
Espanha
Portugal

O pequeno erro passou a ter um preço alto

José Mourinho começou a impor rapidamente sua marca dentro do Real Madrid, depois que o treinador português promoveu mudanças claras na forma de conduzir o time, colocando a disciplina e o trabalho duro no topo de suas prioridades, numa tentativa de reconstruir a cultura do vestiário após duas temporadas decepcionantes.

De acordo com declarações do jornalista José Félix Díaz, Mourinho voltou a impor um conjunto de regras rígidas dentro do Real Madrid, com destaque para a punição de qualquer jogador que se atrase para o horário marcado dos treinos, afastando-o da sessão coletiva e obrigando-o a treinar na academia, além de excluí-lo da partida seguinte.

O treinador português aboliu o sistema de multas financeiras simples que eram aplicadas aos jogadores por atrasos, que variavam entre 200 e 300 euros, por considerar que essas penalidades não representam um freio real para jogadores que recebem salários enormes, e preferiu, em vez disso, punições diretamente ligadas ao trabalho e à participação.

Mourinho também reforçou a necessidade de os jogadores permanecerem dentro das instalações do clube para completar os programas de recuperação, já que para ele não é mais aceitável que um jogador continue seu tratamento em qualquer lugar fora de Valdebebas se precisar completar o programa de reabilitação durante o período da tarde.

As regras do treinador se estenderam também à dieta alimentar, depois que a relação entre os jogadores e o nutricionista do clube mudou; o cumprimento do programa alimentar definido passou a ser parte essencial do sistema de trabalho, em vez de deixar aos jogadores a liberdade de escolher o que comem.

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Confiança dentro do vestiário

Apesar do rigor das novas regras, os jogadores do Real Madrid, segundo os dados atuais, enxergam de forma positiva as exigências de Mourinho e suas ideias táticas, o que se refletiu no nível de comprometimento durante os treinos e as partidas.

O treinador português entende que restabelecer a disciplina não é um objetivo separado do aspecto técnico, mas parte de seu projeto para devolver ao time um estado maior de coesão e equilíbrio dentro de campo.

Mourinho também tenta melhorar a sintonia entre as estrelas do Real Madrid e redistribuir as funções de uma maneira que ajude o time a apresentar um desempenho mais coletivo, em vez de depender apenas das capacidades individuais.

Essas mudanças acontecem num momento em que o Real Madrid busca superar duas temporadas que não atenderam às ambições de sua torcida, já que o clube aposta na personalidade de Mourinho, em sua experiência e em sua capacidade de impor padrões elevados dentro do vestiário.

Após um início positivo de temporada, o maior desafio para o treinador português continua sendo manter o mesmo nível de disciplina e trabalho ao longo dos próximos meses e transformar as novas regras em uma cultura duradoura dentro do time, de modo a devolver ao Real Madrid sua personalidade competitiva e lhe dar uma chance maior de brigar por todos os títulos.

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