Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Cristiano Ronaldo Manchester United 2008Getty
Follow Firas on TikTok!

Traduzido por

A equipe do Manchester United de Sir Alex Ferguson de 2008 é a melhor de todos os tempos da Premier League, e os Centurions do Man City nem chegam perto

Esqueça os 100 pontos recordistas do Manchester City. Este vídeo explosivo argumenta que o time do Manchester United de 2008 superou os Centurions de Pep Guardiola e continua sendo o verdadeiro time GOAT da Premier League.

Em um vídeo inflamado do TikTok da FanZone da GOAL, um apaixonado torcedor de futebol, FirasTalksFootball, acende o antigo debate, colocando frente a frente o icônico time do Manchester United de Sir Alex Ferguson de 2008 contra o Manchester City, que bateu recordes na temporada 2017-18.

“O time do United de 2008 é o melhor time da Premier League de todos os tempos”, afirma Firas com ousadia. 

No entanto, isso é rapidamente contestado por outro apresentador. “Você já ouviu falar dos Centurions?”, ele desafia, referindo-se à temporada de 100 pontos do City. A contestação continua com perguntas diretas: “Você já ouviu falar de Aguero? Você já ouviu falar de Sane? Você assiste futebol?”

Firas respondeu incrédulo: “Leroy Sane à frente de Rooney, Ronaldo, Tevez, Ryan Giggs, Paul Scholes, todos esses caras. Você está me falando sobre um tal de Leroy Sane?”

@goalfanzone

Is Manchester United's 2008 team under Sir Alex Ferguson the best Premier League side ever? 🐐 #football #fanzone #premierleague #manchesterunited #mufc

♬ original sound - GOAL's FanZone

Enfatizando o significado do apelido, o outro apresentador diz: “É chamado de Centurions por um motivo. Você sabe o que significa Centurions?”

Firas foi rápido em apontar que, apesar de ambas as equipes terem tido temporadas muito bem-sucedidas, o United levava vantagem. “Ambos vencemos a Premier League. Mas adivinhe? Na mesma temporada, também vencemos a Liga dos Campeões.”

“Naquele ano, competimos contra o Chelsea de 2008, o Arsenal de 2008. Fabregas e Van Persie, o Liverpool de 2008 com Steven Gerrard e Fernando Torres.” Concluindo o argumento, ele afirma: “Competimos contra uma elite muito mais difícil de enfrentar do que quando o City ganhou.”

Então, qual é o seu veredicto? O Manchester United de Sir Alex Ferguson de 2008 ainda é o melhor time da Premier League de todos os tempos, ou você dá a coroa aos Centurions do City?

Publicidade
0