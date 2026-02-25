Em um vídeo inflamado do TikTok da FanZone da GOAL, um apaixonado torcedor de futebol, FirasTalksFootball, acende o antigo debate, colocando frente a frente o icônico time do Manchester United de Sir Alex Ferguson de 2008 contra o Manchester City, que bateu recordes na temporada 2017-18.

“O time do United de 2008 é o melhor time da Premier League de todos os tempos”, afirma Firas com ousadia.

No entanto, isso é rapidamente contestado por outro apresentador. “Você já ouviu falar dos Centurions?”, ele desafia, referindo-se à temporada de 100 pontos do City. A contestação continua com perguntas diretas: “Você já ouviu falar de Aguero? Você já ouviu falar de Sane? Você assiste futebol?”

Firas respondeu incrédulo: “Leroy Sane à frente de Rooney, Ronaldo, Tevez, Ryan Giggs, Paul Scholes, todos esses caras. Você está me falando sobre um tal de Leroy Sane?”

Enfatizando o significado do apelido, o outro apresentador diz: “É chamado de Centurions por um motivo. Você sabe o que significa Centurions?”

Firas foi rápido em apontar que, apesar de ambas as equipes terem tido temporadas muito bem-sucedidas, o United levava vantagem. “Ambos vencemos a Premier League. Mas adivinhe? Na mesma temporada, também vencemos a Liga dos Campeões.”

“Naquele ano, competimos contra o Chelsea de 2008, o Arsenal de 2008. Fabregas e Van Persie, o Liverpool de 2008 com Steven Gerrard e Fernando Torres.” Concluindo o argumento, ele afirma: “Competimos contra uma elite muito mais difícil de enfrentar do que quando o City ganhou.”

Então, qual é o seu veredicto? O Manchester United de Sir Alex Ferguson de 2008 ainda é o melhor time da Premier League de todos os tempos, ou você dá a coroa aos Centurions do City?