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FBL-EUR-C4-ALKMAAR-SHAKHTARAFP
Bart DHanis

Traduzido por

A equipe B do AZ não consegue se impor contra o Shakhtar e é eliminada da Liga Conferência

AZ Alkmaar x Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar
Shakhtar Donetsk
Conference League

O AZ não conseguiu reverter a derrota por 0 a 3 da semana passada contra o Shakhtar Donetsk. No Estádio AFAS, o jogo terminou em 2 a 2. O AZ entrou em campo com um time reserva, concentrando-se assim no próximo domingo. Nessa data, está marcada a final da Eurojackpot KNVB Beker.

Em um primeiro tempo muito monótono, a primeira e única jogada de perigo do AZ só surgiu aos 39 minutos. Um cruzamento para Ibrahim Sadiq foi habilmente cabeceado pelo ganês na segunda trave, mas a bola passou rente à trave.

No segundo tempo, a pouca esperança que ainda restava aos torcedores no estádio foi definitivamente eliminada. Alisson finalizou após um bom ataque no canto oposto, levando o placar a 4 a 0 no placar agregado.

O AZ não conseguiu responder por meio de Rion Ichihara. O jovem japonês ficou completamente livre em um escanteio, mas cabeceou por cima.

Pouco depois, a bola finalmente entrou pelo lado do Alkmaar. O substituto Isak Jensen chutou uma falta direta na trave interna: 1 a 1.

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Quando, cinco minutos depois, Matej Sin finalizou com precisão após passe do húngaro Bendeguz Kovacs, a esperança voltou por um instante em Alkmaar.

No entanto, a virada não aconteceu. Luca Meirelles teve tempo e espaço de sobra para marcar o 2 a 2 e fez isso passando a bola por entre as pernas de Jeroen Zoet.

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