O Arsenal conquistou uma valiosa vitória fora de casa ao superar o Aston Villa por 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite de segunda-feira, no estádio Villa Park, pela segunda rodada da Premier League.
Com o resultado, o Arsenal chegou a 6 pontos, com aproveitamento máximo, iniciando a defesa de seu título da melhor forma possível.
O Arsenal impôs seu domínio sobre a partida desde os minutos iniciais e teve 66% de posse de bola, enquanto os donos da casa apostaram nos contra-ataques e nas finalizações de fora da área.
O Aston Villa quase abriu o placar cedo, aos 12 minutos, após Emiliano Buendía finalizar com força e a bola acertar o travessão, salvando a sorte do time do técnico Mikel Arteta.
O Arsenal respondeu com várias tentativas, com destaque para o cabeceio de Declan Rice, defendido com facilidade pelo goleiro Zion Suzuki, antes que os visitantes seguissem pressionando sem sucesso, encerrando o primeiro tempo com o empate sem gols.
No início do segundo tempo, Arteta colocou Eberechi Eze no lugar de Christos Tzolis para dar mais dinamismo ao setor ofensivo, enquanto o Arsenal continuava impondo seu ritmo à partida.
Aos 55 minutos, o Arsenal reclamou de um pênalti após a queda de Bukayo Saka dentro da área, mas o árbitro Jarred Gillett não o marcou, antes de recorrer ao árbitro de vídeo, que confirmou sua decisão de não assinalar qualquer infração.
A resposta não demorou muito, pois o Arsenal conseguiu traduzir sua superioridade no gol da vitória aos 59 minutos, depois que Riccardo Calafiori deu um passe preciso a Bukayo Saka dentro da área, e o astro inglês finalizou rasteiro no canto esquerdo do gol de Zion Suzuki.
O Aston Villa tentou reagir no placar, e Unai Emery fez várias substituições ofensivas, com destaque para as entradas de Tammy Abraham, Alejandro Garnacho e Aaron Wan-Bissaka, mas a defesa do Arsenal e seu goleiro David Raya conseguiram preservar a vantagem.
Kai Havertz desperdiçou a chance de ampliar o placar aos 74 minutos, com uma finalização defendida por Suzuki, enquanto os donos da casa mantinham a pressão por meio de cruzamentos e escanteios nos minutos finais, mas a defesa do Arsenal permaneceu sólida.
Nos acréscimos, o árbitro concedeu oito minutos adicionais, mas o Arsenal soube administrar os minutos finais com inteligência para sair com uma valiosa vitória por 1 a 0, com gol de Bukayo Saka, dando sequência ao seu forte início na Premier League.