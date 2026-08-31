Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

A duras penas: Arsenal consegue o que precisava no campo do Aston Villa

Aston Villa x Arsenal
Aston Villa
Arsenal
Premier League
England

Vitória difícil sobre um adversário aguerrido

O Arsenal conquistou uma valiosa vitória fora de casa ao superar o Aston Villa por 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite de segunda-feira, no estádio Villa Park, pela segunda rodada da Premier League.

Com o resultado, o Arsenal chegou a 6 pontos, com aproveitamento máximo, iniciando a defesa de seu título da melhor forma possível.

O Arsenal impôs seu domínio sobre a partida desde os minutos iniciais e teve 66% de posse de bola, enquanto os donos da casa apostaram nos contra-ataques e nas finalizações de fora da área.

O Aston Villa quase abriu o placar cedo, aos 12 minutos, após Emiliano Buendía finalizar com força e a bola acertar o travessão, salvando a sorte do time do técnico Mikel Arteta.

O Arsenal respondeu com várias tentativas, com destaque para o cabeceio de Declan Rice, defendido com facilidade pelo goleiro Zion Suzuki, antes que os visitantes seguissem pressionando sem sucesso, encerrando o primeiro tempo com o empate sem gols.

Premier League
Hull crest
Hull
HUL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE

No início do segundo tempo, Arteta colocou Eberechi Eze no lugar de Christos Tzolis para dar mais dinamismo ao setor ofensivo, enquanto o Arsenal continuava impondo seu ritmo à partida.

Aos 55 minutos, o Arsenal reclamou de um pênalti após a queda de Bukayo Saka dentro da área, mas o árbitro Jarred Gillett não o marcou, antes de recorrer ao árbitro de vídeo, que confirmou sua decisão de não assinalar qualquer infração.

A resposta não demorou muito, pois o Arsenal conseguiu traduzir sua superioridade no gol da vitória aos 59 minutos, depois que Riccardo Calafiori deu um passe preciso a Bukayo Saka dentro da área, e o astro inglês finalizou rasteiro no canto esquerdo do gol de Zion Suzuki.

O Aston Villa tentou reagir no placar, e Unai Emery fez várias substituições ofensivas, com destaque para as entradas de Tammy Abraham, Alejandro Garnacho e Aaron Wan-Bissaka, mas a defesa do Arsenal e seu goleiro David Raya conseguiram preservar a vantagem.

Kai Havertz desperdiçou a chance de ampliar o placar aos 74 minutos, com uma finalização defendida por Suzuki, enquanto os donos da casa mantinham a pressão por meio de cruzamentos e escanteios nos minutos finais, mas a defesa do Arsenal permaneceu sólida.

Nos acréscimos, o árbitro concedeu oito minutos adicionais, mas o Arsenal soube administrar os minutos finais com inteligência para sair com uma valiosa vitória por 1 a 0, com gol de Bukayo Saka, dando sequência ao seu forte início na Premier League.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google