A dupla do Real Madrid se aproxima do confronto contra a Inter de Milão

O Real Madrid recebeu um reforço às vésperas do confronto contra o Inter de Milão, na próxima terça-feira, na estreia de sua caminhada na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, depois que o treino da equipe, neste domingo, contou com a participação de 3 jogadores que se recuperam de lesões nas atividades coletivas.

De acordo com Arancha Rodríguez, jornalista da rádio espanhola "Cope", Aurélien Tchouaméni, Endrick e Thiago Pitarch participaram dos treinos coletivos, enquanto Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo Goes e Raúl Asencio deram continuidade a seus programas de tratamento e recuperação.

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Isso acontece dias depois de todos os sete jogadores terem realizado treinos individuais, durante a preparação para o último confronto contra o Real Betis pela LaLiga, que terminou com a derrota do time merengue (1 a 0) no estádio La Cartuja.

Arancha Rodríguez indicou a possibilidade de Endrick e Pitarch entrarem na lista da equipe diante do Inter, diante da melhora de suas condições e do retorno aos treinos coletivos.

O duelo contro os nerazzurri representa um teste forte e antecipado para a equipe do técnico José Mourinho, que busca se recuperar da derrota para o Betis e enviar um recado aos grandes concorrentes pelo mais cobiçado título europeu, monopolizado pelo Paris Saint-Germain nas duas últimas edições, sob o comando do técnico Luis Enrique.

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