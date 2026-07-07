A dor é grande... Ancelotti quebra o silêncio após o desastre no Brasil

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, fez seu primeiro comentário após a eliminação da “Seleção” da Copa do Mundo de 2026, na derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final, reafirmando sua confiança no projeto que lidera com a equipe.

O técnico italiano, um dia após a eliminação que os brasileiros consideram um desastre, disse em suas redes sociais: “A dor hoje é intensa, mas nossa confiança no que estamos construindo continua firme. Vamos continuar trabalhando pela nossa seleção nacional. Sempre juntos... Sempre Brasil”.

Ancelotti comandou a Seleção Brasileira em 17 partidas, nas quais conquistou 10 vitórias e 3 empates, contra 4 derrotas.

Durante sua trajetória na Copa do Mundo de 2026, a seleção venceu três partidas e empatou uma, antes de ser eliminada do torneio com a derrota para a Noruega, com dois gols de Haaland, nas oitavas de final.

A Seleção Brasileira deve passar a próxima janela de jogos internacionais, prevista para o final de setembro e início de outubro, disputando duas partidas contra a Austrália, além de trabalhar na organização de um amistoso contra uma seleção asiática.

Ancelotti tem contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) válido até 2030 e continuará comandando a seleção em preparação para os próximos compromissos.

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