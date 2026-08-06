A Argentina provocou a sua rival Inglaterra com uma decisão histórica nesta quinta-feira, que deve gerar grande polêmica nas próximas horas.

A Argentina venceu a seleção dos Três Leões por 2 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que deixou uma enorme revolta na Inglaterra.

Os jogadores da Argentina ergueram uma faixa no gramado após a vitória sobre a Inglaterra, na qual estava escrito "Ilhas Malvinas são argentinas". A Argentina se refere às Ilhas Falkland como "Ilhas Malvinas".

Esse gesto provocou uma revolta generalizada na Inglaterra, e o governo do Reino Unido pediu à Federação Internacional de Futebol (Fifa) que investigasse o caso.

Hoje, e de acordo com a rede " espn", a Federação Argentina de Futebol aprovou por unanimidade a consideração do dia 15 de julho como "Dia das Seleções Nacionais de Futebol", em comemoração à vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Depois de estar perdendo por 1 a 0 até o minuto 85, a Argentina reagiu e conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, chegando à final pela segunda vez consecutiva na Copa do Mundo.

A Federação Argentina afirmou em comunicado oficial: "Esta data foi escolhida para comemorar a histórica e grandiosa vitória da seleção da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026".

A vitória sobre a Inglaterra reacendeu a reivindicação histórica da Argentina pelas Ilhas Falkland, que ficam a cerca de 8.000 milhas da Grã-Bretanha e a 300 milhas do território continental argentino.

O presidente da Argentina, Javier Milei, descreveu a comemoração dos jogadores com a faixa como "totalmente correta", e disse que a mensagem "reflete um sentimento compartilhado por todos os argentinos", embora tenha previsto que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) puniria a equipe com uma multa.