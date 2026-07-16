A disputa dos gols: Mbappé supera Messi... e Ronaldo fica em nono lugar

O astro francês Kylian Mbappé lidera, até o momento, a lista dos jogadores com mais chutes a gol na Copa do Mundo de 2026, com um total de 19 chutes entre as traves e a trave, de acordo com as estatísticas da rede “Squawka”.
O lendário argentino Lionel Messi ocupa o segundo lugar, com 18 chutes a gol, enquanto o norueguês Erling Haaland fica em terceiro, com 13 chutes.
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O inglês Harry Kane ocupa o quarto lugar, com 12 chutes a gol, à frente do brasileiro Vinícius Júnior, do espanhol Mikel Oyarzabal e do inglês Jude Bellingham, que ocupam as posições de quinto a sétimo, com 11 chutes cada um.
O jovem espanhol Lamine Yamal ocupa a oitava posição, após ter chutado 10 vezes a gol, enquanto o lendário português Cristiano Ronaldo ocupa a nona posição com 9 chutes, e o francês Désiré Doué vem em décimo lugar com 8 chutes.
Classificação dos jogadores com mais chutes a gol na Copa do Mundo de 2026:
1- Kylian Mbappé (França) — 19 chutes
2- Lionel Messi (Argentina) — 18 chutes
3- Erling Haaland (Noruega) — 13 chutes
4- Harry Kane (Inglaterra) — 12 chutes
5- Vinícius Júnior (Brasil) — 11 chutes
6- Mikel Oyarzabal (Espanha) — 11 chutes
7- Jude Bellingham (Inglaterra) — 11 chutes
8- Lamine Yamal (Espanha) — 10 chutes a gol
9- Cristiano Ronaldo (Portugal) — 9 chutes a gol
10- Désiré Doué (França) — 8 chutes a gol.