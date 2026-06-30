A eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026 pelas mãos da seleção marroquina abalou os planos da seleção holandesa, já que os Leões do Atlas se classificaram para as oitavas de final após derrotar os Holandeses nos pênaltis por 3 a 2, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Menos de 24 horas após a derrota para os Leões do Atlas, o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, apresentou sua demissão do cargo que ocupava desde 2023.

A seleção holandesa não apresentou um desempenho totalmente convincente na fase de grupos e foi eliminada logo na primeira fase das eliminatórias pela equipe do técnico Mohamed Wahbi.

Koeman escreveu em uma carta aberta traduzida, publicada em sua conta no Instagram: “Ontem à noite (segunda-feira), tomei a decisão de encerrar minha passagem como técnico da seleção holandesa. Ao refletir sobre minha carreira profissional, sinto um enorme orgulho e gratidão. Tive a honra de trabalhar nos clubes Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, Barcelona e, é claro, em duas passagens pela seleção holandesa”.

E continuou: “Os clubes e as pessoas que contribuíram para a formação da minha personalidade e me proporcionaram lembranças que guardarei com carinho por toda a vida. Por isso, dói-me que minha trajetória com a seleção holandesa termine desta forma. Todos nós sonhamos com uma Copa do Mundo em que escreveríamos história, mas isso não se concretizou”.

E continuou: “Ninguém está mais decepcionado do que eu com isso. Como técnico, assumo essa responsabilidade. Sempre me senti assim e sempre me sentirei assim”.

Koman continuou: “Gostaria de agradecer a todos os jogadores com quem tive a honra de trabalhar. Seus esforços, sua personalidade e sua autoconfiança me motivaram todos os dias”.

Ele continuou em sua mensagem dizendo que pretende se afastar temporariamente do futebol para apoiar sua esposa, a atriz Partena Coman, em sua batalha contra o câncer de mama, anunciada por ela em junho de 2024.

Koman acrescentou: “Os últimos anos me fizeram perceber, mais uma vez, que há coisas mais importantes do que o futebol. O futebol era a minha vida, mas a saúde não tem preço. Quando alguém que você ama está travando uma batalha difícil, sua visão das coisas muda”.

E concluiu: “Minha esposa, Bartina, me apoiou e me incentivou diariamente a cumprir meu trabalho como técnico da seleção nacional, apesar de estar enfrentando a doença. Isso é prova de uma força incrível. Eu a valorizo mais do que consigo expressar em palavras”.

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