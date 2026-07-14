A derrota para a Espanha coloca os Galos em uma estatística negativa

A seleção espanhola encerrou o primeiro tempo da partida contra a França, na noite de terça-feira, nas semifinais da Copa do Mundo, com uma vantagem de um gol a zero.
A seleção espanhola recebeu um pênalti, que foi convertido com sucesso pelo jogador Mikel Oyarzabal aos 22 minutos.
A rede Stats Foot informou que a seleção francesa ficou atrás no placar pela primeira vez em sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.
E destacou: “A seleção francesa não sofria nenhum gol em uma partida das semifinais da Copa do Mundo desde o gol da Croácia na edição de 1998, antes de ver sua rede balançar no confronto atual contra a Espanha”.
E acrescentou: “A França se tornou a seleção que mais sofreu pênaltis contra si na história da Copa do Mundo, com um total de 16 pênaltis”.