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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A derrota para a Espanha coloca os Galos em uma estatística negativa

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
França
Espanha
EUA

A seleção espanhola encerrou o primeiro tempo da partida contra a França, na noite de terça-feira, nas semifinais da Copa do Mundo, com uma vantagem de um gol a zero.

A seleção espanhola recebeu um pênalti, que foi convertido com sucesso pelo jogador Mikel Oyarzabal aos 22 minutos.

A rede Stats Foot informou que a seleção francesa ficou atrás no placar pela primeira vez em sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.

E destacou: “A seleção francesa não sofria nenhum gol em uma partida das semifinais da Copa do Mundo desde o gol da Croácia na edição de 1998, antes de ver sua rede balançar no confronto atual contra a Espanha”.

E acrescentou: “A França se tornou a seleção que mais sofreu pênaltis contra si na história da Copa do Mundo, com um total de 16 pênaltis”.

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