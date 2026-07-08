A derrota do Egito tira um árbitro inglês da final da Copa do Mundo de 2026

A derrota da seleção egípcia para a Argentina na Copa do Mundo de 2026 reduziu as chances de um árbitro inglês apitar a final do torneio.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, ontem, terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

O jornal britânico “The Sun” afirmou que a classificação da Argentina tornou extremamente difíceis as chances do árbitro inglês Michael Oliver de apitar a final da Copa do Mundo de 2026.

O jornal explicou que Oliver não apitará nenhuma partida da seleção da Inglaterra, naturalmente, nem da seleção da Argentina, devido à tensão entre os dois países causada pela Guerra das Malvinas, que eclodiu entre o Reino Unido e a Argentina em 1982.

Segundo o “The Sun”, o outro árbitro inglês, Anthony Taylor, era um dos principais candidatos para arbitrar a final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas foi descartado assim que a seleção argentina chegou para enfrentar a França, pelo mesmo motivo.

A seleção argentina enfrenta a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo, enquanto a seleção inglesa joga contra a Noruega; caso os “Três Leões” e os “Dançarinos do Tango” se classificarem para se enfrentarem nas semifinais, isso significará oficialmente a exclusão de Michael Oliver da final, já que uma dessas seleções chegará à final.

Vale lembrar que Oliver já apitou três partidas na Copa do Mundo de 2026 até o momento: duas na fase de grupos e uma nas oitavas de final; a quarta será entre Espanha e Bélgica, na sexta-feira, nas quartas de final.