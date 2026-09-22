Joachim Andersen, zagueiro do Fulham, demonstrou surpresa com a decisão de Álvaro Arbeloa, técnico da equipe, de deixá-lo fora do time titular nas últimas partidas, ressaltando que não recebeu uma explicação clara sobre a mudança repentina em seu papel, depois de ter sido uma das peças fundamentais e capitão da equipe em um grande número de jogos na temporada passada.

O zagueiro dinamarquês falou sobre sua situação atual em declarações divulgadas pela imprensa dinamarquesa, dizendo: "Estou um pouco surpreso. Na temporada passada, fui capitão em várias partidas".

Andersen havia sido expulso no último mês de maio, o que resultou em sua suspensão por três jogos, antes de retornar para atuar no confronto contra o Chelsea, que o Fulham perdeu por 3 a 2 no início de sua caminhada na temporada atual.

Arbeloa contou com o zagueiro dinamarquês nas partidas contra Sunderland e Crystal Palace, antes de decidir mantê-lo no banco de reservas no confronto contra o Liverpool.

Andersen também atuou nos últimos dez minutos da partida contra o Manchester United, em meio à continuidade de seu afastamento do time titular.

Apesar da surpresa que expressou, Andersen fez questão de não elevar o tom da situação nem direcionar críticas diretas ao seu treinador, ressaltando que compreende o desejo da comissão técnica de fazer mudanças após o início difícil da equipe.

O jogador disse: "Perdemos os três primeiros jogos, e fui suspenso no primeiro. Depois, o treinador achou que devíamos fazer mudanças. Mas não tenho muito a dizer sobre isso".

E acrescentou: "Não posso fazer muita coisa, e acho que joguei muito bem. Às vezes o treinador quer testar algo diferente, e as coisas são assim".

A postura do zagueiro dinamarquês surge em um momento em que o Fulham vive um início difícil na Premier League, depois de somar apenas dois pontos nas cinco primeiras partidas, sem conseguir nenhuma vitória até agora.

Os resultados negativos aumentaram a pressão sobre Arbeloa, especialmente com a proximidade de confrontos mais importantes para a equipe após o fim do período de paralisação para as datas Fifa.

O Fulham espera aproveitar a próxima etapa para corrigir o rumo, recuperar o equilíbrio e conquistar sua primeira vitória, diante da necessidade de soluções técnicas que devolvam a estabilidade à equipe e concedam aos jogadores titulares e afastados papéis mais claros.