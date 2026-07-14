A decisão da Croácia leva Modrić a refletir sobre seu futuro na seleção

A nomeação de Slaven Bilić como novo técnico da seleção croata reabre o debate sobre o futuro de Luka Modrić, craque do Milan, da Itália, que estava pensando seriamente em se aposentar do futebol internacional; no entanto, a chegada de alguém em quem ele confia plenamente ao comando dos “Việtiri” o faz reconsiderar a decisão de pendurar as chuteiras na seleção.

O jornal espanhol “AS”, citando fontes próximas ao jogador, informou que a forte relação que une Modrić a Bilic — forjada ao longo de muitos anos de trabalho conjunto e amizade íntima — pode ser o fator decisivo para convencer o meia do Milan a continuar sua carreira internacional sob o comando do novo técnico.

Uma história de cooperação e confiança mútua

Bilic e Modrić já trabalharam juntos durante o período em que o técnico comandou a seleção croata, quando construíram uma forte relação profissional e pessoal que ultrapassou os limites do campo.

E durante os 14 anos que Bilic passou longe da seleção nacional — período em que treinou times como o West Ham, o Watford, o Al-Ittihad da Arábia Saudita e o Beşiktaş da Turquia —, era comum que, sempre que o técnico visitava a capital espanhola, Madri, ele almoçasse com Modrić, como dois amigos íntimos e jogadores que se entendem perfeitamente.

Modrić estava a par das negociações desde o início

Modrić estava plenamente a par das negociações conduzidas por Bilic nos últimos dias para suceder a Zlatko Dalić no comando técnico da seleção croata. Em algumas dessas conversas por telefone entre os dois, o meio-campista indicou que a possibilidade de continuar jogando pela seleção não estava totalmente descartada caso seu amigo assumisse o comando da equipe.

Depois que Bilic se tornou oficialmente o novo técnico da seleção croata, Modrić passou a ter uma opção real de continuar na seleção de seu país sob o comando de um técnico em quem confia e que entende perfeitamente seu estilo de jogo.

Rumores sobre o Real Madrid... e interesse real do Amourim

Nos últimos dias, circularam rumores sobre a possível volta de Modrić ao Real Madrid, mas fontes próximas ao jogador confirmaram que ele não recebeu nenhum contato oficial do clube real a respeito de uma possível transferência.

Por outro lado, Roben Amoreim, o novo técnico do Milan, da Itália, entrou em contato pessoalmente com Modrić, expressando seu forte desejo de que o ex-campeão europeu continue nas fileiras de seu novo time.

Modrić ainda não fez nenhum comentário oficial sobre seu futuro, mas fontes próximas ao jogador indicaram que ele e sua família se sentem muito à vontade em Milão, na Itália, apesar de a temporada do time não ter terminado da maneira esperada.