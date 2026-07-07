A cruel ironia de Neymar... O herdeiro que se despediu antes de Messi e Ronaldo

A despedida de Neymar da Copa do Mundo não foi apenas o fim de uma participação internacional, mas o fim de um sonho que o acompanhou desde sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira. O jogador que muitos consideravam o legítimo herdeiro do trono do futebol viu-se saindo de cena enquanto Lionel Messi e Cristiano Ronaldo continuam escrevendo novos capítulos de suas lendas. É uma paradoxa cruel que ninguém imaginaria anos atrás, quando o mundo falava do brasileiro como a estrela indiscutível da próxima geração.

Desde seus primeiros anos, Neymar parecia ter sido feito para carregar a bandeira do futebol mundial após o fim da era de Messi e Cristiano. Ele possuía talento excepcional, habilidades extraordinárias, carisma, presença na mídia e todos os ingredientes necessários para liderar o esporte em uma nova fase. Ele era o principal candidato a chegar ao topo assim que as duas lendas, que monopolizaram a glória por mais de quinze anos, começassem a perder força.

Todos os indícios apontavam nessa direção. Ele conquistou a Liga dos Campeões com o Barcelona, brilhou ao lado de Messi, tornou-se capitão da Seleção Brasileira ainda jovem e carregou sobre os ombros as esperanças de um povo inteiro de recuperar as glórias da Seleção. Parecia que era apenas uma questão de tempo até que se tornasse o melhor jogador do mundo.

Mas a realidade seguiu um caminho diferente. Neymar não conseguiu manter o rumo traçado por seu talento único. As lesões se acumularam, suas decisões profissionais afetaram sua carreira e ele sofreu repetidos reveses com a Seleção Brasileira, além de uma queda na estabilidade técnica que o afastou gradualmente do lugar que parecia reservado para ele entre as lendas do esporte.

O herdeiro que chegou ao fim primeiro

Por outro lado, Messi e Cristiano se recusaram a escrever o último capítulo de suas carreiras. Apesar da idade avançada, o argentino e o português conseguiram se reinventar e se adaptar às exigências do tempo, mantendo sua capacidade de competir nos níveis mais altos. Cada um deles continuou a conquistar novos feitos e a criar momentos excepcionais, como se o tempo tivesse parado em respeito às suas lendas.

E é aí que reside a maior ironia. Todos esperavam que Messi e Cristiano perdessem fôlego, abrindo caminho para que Neymar liderasse o futebol mundial, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. As duas lendas continuaram a brilhar, enquanto o astro brasileiro começou a perder brilho aos poucos, até se ver despedindo-se da última Copa do Mundo de sua carreira, num momento em que Messi ainda pensa em disputar uma nova edição do torneio, enquanto Cristiano também encerrou sua participação em lágrimas, mas permaneceu presente até os últimos instantes do grande palco.

Neymar não foi vítima de seu próprio talento, mas sim de uma combinação de dois fatores extremamente cruéis: o primeiro é que seu corpo não era mais capaz de acompanhar suas ambições; e o segundo é que os jogadores que deveriam ter sido seus sucessores se recusaram a deixar o palco e conseguiram prolongar sua era muito além do que todos esperavam, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

O sonho do Brasil que não se concretizou

E essa ironia não dizia respeito apenas a Neymar, mas se estendeu também à seleção brasileira. Ao longo de mais de uma década, a torcida depositou suas esperanças em seu principal astro para reconquistar a Copa do Mundo, ausente desde 2002. Confiou nele, fez dele um símbolo de toda uma geração e esperava que ele levasse a Seleção de volta ao pódio.

Mas o final foi diferente do que todos sonhavam. A trajetória de Neymar com a seleção terminou em dor e lágrimas, deixando a sensação de que um projeto promissor não se concretizou como se esperava. O jogador não foi um fracasso — sua carreira está repleta de conquistas e momentos inesquecíveis —, mas não alcançou o patamar que seu talento excepcional prometia.

Assim, a ironia mais cruel de sua carreira permanece fortemente presente; o jogador que um dia foi considerado o sucessor natural de Messi e Cristiano viu-se deixando o palco antes mesmo que a cortina se fechasse sobre as carreiras dessas duas lendas.

E permanece a pergunta que se impõe sempre que o nome de Neymar é mencionado: como um jogador que possuía todos os requisitos para dominar o futebol por muitos anos acabou deixando de cena antes mesmo dos jogadores que deveria ter sucedido?