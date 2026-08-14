Os bastidores do clube Al-Hilal vivem um estado de forte tensão em relação à situação do lateral português João Cancelo durante a nova temporada.

Segundo fontes do jornal saudita Al-Riyadiyah, o técnico Simone Inzaghi impôs a decisão de deixar João Cancelo fora da lista do time para o confronto contra o Al-Faisaly, devido à falta de condições físicas para competir, em meio à persistente incerteza sobre o futuro do lateral português.

O Al-Hilal obrigou o lateral português, há apenas uma semana, a retornar aos treinos, após não chegar a um acordo com o Barcelona para concretizar uma possível transferência do jogador.

O inesperado retorno de Cancelo ao futebol árabe se deu para cumprir o último ano do contrato que ainda está em vigor, após o fim do período de férias que lhe havia sido concedido.

O jornal destacou que o que aconteceu nas últimas horas foi além disso, já que Inzaghi ordenou a exclusão de Cancelo da lista do time, pois o zagueiro português está fora dos planos do técnico, que não deseja, no momento, incluí-lo no grupo competitivo da equipe.

O Al-Hilal saudita disputa, nesta sexta-feira, sua primeira partida na Liga Roshn contra o Al-Faisaly, no estádio Kingdom Arena, em Riade.

As mesmas fontes indicaram que Inzaghi deixou Cancelo de fora porque não o vê em condições físicas adequadas para competir.

O jornal espanhol Sport afirmou que essa medida é polêmica, considerando que o jogador português treina com a equipe há uma semana e deveria ter adquirido um mínimo de condições físicas que lhe permitisse ao menos entrar na lista do time.

As divergências entre o técnico e o jogador continuam declaradas, pois o próprio Inzaghi pediu ao clube, há alguns meses, que explorasse o mercado de transferências, a fim de tentar encontrar um destino para Cancelo, que já havia ficado fora de seus cálculos, seja no banco de reservas ou até mesmo com a exclusão das listas de jogos.

A história se repete agora, já que o jogador português segue incapaz de conquistar a simpatia de Inzaghi, enquanto a definição de seu futuro se prolonga por muito mais tempo do que o esperado.

As últimas semanas viram as negociações entre Al-Hilal e Barcelona chegarem a um beco sem saída no que diz respeito à concretização da transferência do lateral desejado por Hansi Flick.

O clube saudita continua irredutível em obter 10 milhões de euros para abrir mão do jogador internacional português, enquanto o Barcelona pediu uma redução considerável no valor da negociação, além de solicitar a busca de outros caminhos para chegar a soluções mais razoáveis.