Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, enfrenta a ameaça de um processo judicial e de ser extraditado para o Paraguai, poucas horas antes do confronto entre a França e o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Guillermo Duarte Cacavelos, advogado da senadora paraguaia Celeste Amarela, anunciou sua intenção de processar Mbappé por difamação, ameaçando solicitar sua extradição para o Paraguai caso ele não se retrate das declarações contra sua cliente.

A origem da disputa remonta a um comentário racista feito pela senadora Amarela (61 anos) contra Mbappé após a vitória da França sobre a Argentina por 1 a 0 na Copa do Mundo. O capitão da seleção francesa respondeu nas redes sociais, o que o advogado da senadora considerou “difamação e calúnia”, o que justifica uma ação perante a justiça paraguaia.

A posição jurídica das partes

Kakavelos afirmou, em declaração ao canal local ABC Cardinal, que sua cliente goza de imunidade parlamentar e que a lei paraguaia não pune suas declarações. Por outro lado, ele ressaltou que o que descreveu como “difamação a Mbappé” constitui crime na França, o que abre caminho para a tomada de medidas legais contra ele. Ele disse: “Ele pode ser extraditado para o Paraguai para responder por seus atos”.

Por sua vez, a Federação Francesa de Futebol apresentou uma denúncia ao Ministério Público, que iniciou uma investigação na França.

Apesar das ameaças, fontes jurídicas descartaram a possibilidade de extradição de Mbappé, de acordo com o jornal “Le Parisien”. O artigo 696-4 do Código de Processo Penal francês estabelece que “não será concedida a extradição de pessoas procuradas se forem cidadãos franceses”. Além disso, a lei exige que a pena prevista para o crime seja superior a dois anos de prisão para que o pedido de extradição seja analisado.

Além disso, o governo do Paraguai se distanciou oficialmente das declarações da senadora Amarela e apresentou desculpas à França, o que torna improvável a apresentação de um pedido formal de extradição.