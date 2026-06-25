A crise climática não tem fim... Relâmpagos ameaçam a partida entre Tunísia e Holanda

Uma reportagem revelou que o confronto entre a Holanda e a Tunísia, na madrugada de amanhã, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, corre o risco de ser adiado ou suspenso devido às previsões de mau tempo.

A seleção holandesa deve enfrentar a tunisiana em uma partida a ser disputada na cidade de Kansas City, mas o tempo tempestuoso na região pode levar ao adiamento do início da partida ou à sua interrupção por várias horas.

O jornal “The Sun” informou que, de acordo com a situação atual, há 70% de probabilidade de ocorrência de tempestades com trovoadas na cidade de Kansas City.

Prevê-se chuva forte e relâmpagos, além de terem sido emitidos alertas de enchentes.

Espera-se que a intensidade das chuvas aumente significativamente a partir das 7h da manhã, horário local, na quinta-feira, e não deva diminuir até as primeiras horas da manhã de sexta-feira.

Mesmo que não haja chuvas fortes antes ou durante a partida, o início do jogo poderá ser adiado ou a partida suspensa, devido às regras rígidas nos Estados Unidos em relação a eventos ao ar livre e à ocorrência de raios.

A partida entre França e Iraque foi interrompida por duas horas devido às chuvas intensas e ao risco de raios.

Os torcedores da Holanda e da Tunísia esperam que a chuva não atrase o início do confronto entre as duas seleções.