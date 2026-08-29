A corrida dos últimos instantes: clube europeu pressiona para arrebatar jogador do Barcelona

Marc Casadó, meio-campista do Barcelona, ficou perto de deixar o clube catalão durante a atual janela de transferências de verão, depois de ter saído dos planos de Hansi Flick, treinador alemão do Barça, ao mesmo tempo em que o Besiktas, da Turquia, mantém movimentações intensas para contratar o jogador, em meio ao interesse de outros clubes que buscam definir seu futuro antes do fechamento do mercado de transferências.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Besiktas intensificou suas movimentações nos últimos dias para convencer o Barcelona e Casadó a aceitarem o negócio, depois de o clube turco ter demonstrado interesse no jogador desde o início do verão.

Eduard Graf, diretor esportivo do Besiktas e ex-olheiro do Borussia Dortmund, foi um dos principais defensores da ideia de contratar Casadó, já que o clube turco iniciou suas movimentações entrando em contato com Jorge Mendes, empresário do jogador, antes de começar as negociações com Deco, diretor esportivo do Barcelona.

O Barcelona definiu inicialmente o valor do negócio em cerca de 20 milhões de euros, mas a aproximação do prazo de fechamento do mercado de transferências pode levar o clube a reconsiderar suas exigências financeiras, especialmente depois de ter conseguido alcançar suas metas relacionadas às vendas neste verão, entre elas a saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain.

A disputa pela contratação de Casadó não se limita ao Besiktas, já que o Leipzig, da Alemanha, entrou no rol de interessados no jogador, além do interesse de vários clubes ingleses, ainda que não tenha ficado claro se essas movimentações se transformaram em propostas oficiais.

Casadó se apega à ideia de se transferir para um clube europeu que lhe dê a oportunidade de jogar com regularidade e recuperar sua presença dentro de campo, depois de seu papel no Barcelona ter diminuído, enquanto o clube e seu empresário Jorge Mendes trabalham para definir seu destino durante os poucos dias que restam do mercado de transferências.