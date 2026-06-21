A Copa do Mundo traz de volta o temível Vinícius... e o Real Madrid observa de longe

O brasileiro Vinícius Júnior está em excelente forma física e técnica, depois de ter recuperado seu brilho durante a Copa do Mundo de 2026, liderando a seleção brasileira com um desempenho que trouxe de volta à memória a versão que esteve perto de conquistar a Bola de Ouro.

Segundoo jornal *Marca*, Vinícius pareceu completamente diferente do que mostrou nas duas últimas temporadas com o Real Madrid, apresentando-se mais veloz, confiante e decisivo diante dos adversários, tornando-se o jogador de destaque na escalação do técnico Carlo Ancelotti durante o torneio.

Os elogios surgiram após a atuação impressionante do astro do Real Madrid contra o Haiti, quando contribuiu diretamente para três gols: ele provocou o primeiro, deu a assistência para o segundo e marcou o terceiro ele mesmo, confirmando que recuperou seu melhor nível no momento ideal.

A reportagem destacou que Vinícius chegou à Copa do Mundo em sua melhor forma, o que o próprio jogador reconheceu ao afirmar: “Estou no meu melhor momento físico, técnico e mental”.

A reportagem considera que a presença de Carlo Ancelotti à frente da comissão técnica da Seleção Brasileira teve um papel importante no retorno do jogador ao seu nível habitual, especialmente porque o técnico italiano lhe deu a liberdade e a confiança que lhe faltaram em várias passagens pelo Real Madrid.

O jornal “Marca” destacou que Vinícius se tornou o eixo do projeto ofensivo da Seleção Brasileira, especialmente devido à ausência do lesionado Raphinha, tornando-se o jogador em torno do qual gira o desempenho da “Seleção”, seja criando oportunidades ou marcando gols.

Além disso, a reportagem destacou que o jogador demonstrou capacidade de se adaptar a diferentes funções em campo, depois de ter atuado contra o Haiti na profundidade do ataque, entre os zagueiros, em vez de sua posição habitual na ala esquerda, e mesmo assim conseguiu balançar as redes.

Os números refletem a magnitude do impacto de Vinícius na seleção de seu país, já que ele contribuiu diretamente para 9 dos 12 gols marcados pelo Brasil em suas participações nas Copas do Mundo de 2022 e 2026 — um recorde nunca alcançado por nenhum jogador brasileiro em suas duas primeiras edições da Copa do Mundo.

O jornal acrescentou que Vinícius também entrou com força na disputa pela Chuteira de Ouro, após elevar sua contagem para dois gols na edição atual, além de ter recebido dois prêmios de melhor jogador da partida durante o torneio.

Ao concluir sua reportagem, o “Marca” afirmou que o Real Madrid acompanha de perto o brilhantismo de seu jogador, em um momento em que as negociações para a renovação de seu contrato foram adiadas para depois do fim da Copa do Mundo, observando que cada grande partida que o astro brasileiro realiza lhe confere mais força dentro do clube e eleva seu valor em quaisquer negociações futuras.

O jornal encerrou a reportagem afirmando que o jogador, que muitos acreditavam ter perdido o brilho, voltou mais uma vez a provar que continua sendo um dos jogadores mais influentes do futebol mundial quando recebe a confiança e a liberdade necessárias.

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