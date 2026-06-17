A Copa do Mundo de 2026 oferece à República Democrática do Congo a oportunidade de superar o Egito

Duas seleções africanas e uma caribenha voltaram para escrever um novo capítulo na história da Copa do Mundo, após uma longa ausência que despertou questionamentos e curiosidade por décadas.

De acordo com a rede francesa “Stats Foot”, a história registra agora os períodos mais longos de ausência entre duas participações na Copa do Mundo, liderados por duas seleções que retornarão à Copa do Mundo de 2026 após 52 anos completos de ausência.

A República Democrática do Congo (anteriormente conhecida como Zaire) compartilha o recorde com o Haiti, já que ambas ficaram fora do torneio desde sua participação na Copa do Mundo de 1974, retornando agora após 52 anos de espera.

O País de Gales lidera a lista das ausências mais longas da história com uma grande vantagem, tendo esperado 64 anos inteiros antes de retornar à Copa do Mundo de 2022, após sua última participação em 1958. Já a Noruega e o Egito ocupam o segundo lugar, com 56 anos cada um: a Noruega ficou fora de 1938 a 1994, enquanto o Egito esperou 56 anos, de 1934 a 1990.

Essa estatística destaca a intensidade da competição e a dificuldade de se classificar para a Copa do Mundo, além de refletir a determinação e o progresso alcançados por algumas seleções para retornarem após longas décadas de ausência, escrevendo novas histórias na trajetória da Copa do Mundo.