A Copa América 2028 vai definir o futuro de Messi com a Argentina

Lionel Messi ainda não definiu o seu futuro com a seleção da Argentina, apesar de ter chegado aos 39 anos, depois de ter conduzido a "albiceleste" ao vice-campeonato do Mundial, num torneio em que apresentou uma exibição notável e marcou 8 golos.

Segundo o jornal espanhol "Marca", todas as possibilidades continuam em aberto quanto à permanência de Messi na seleção da Argentina nos próximos meses e anos, já que o craque argentino ainda não confirmou se vai continuar a jogar a nível internacional ou não.

As informações a que a "Marca" teve acesso indicam que o plano da Argentina passa por Messi continuar a vestir a camisola da albiceleste no próximo período, embora se confirme que nada foi decidido num sentido ou noutro, sendo que o grande desafio seguinte será a sua participação na Copa América de 2028.

A idade de Messi, de 39 anos, pode levar a crer na possibilidade de que se retire da seleção após o Mundial, mas terminar no segundo lugar com esse sentimento amargo talvez altere algo nos seus cálculos, ou talvez não aconteça, sobretudo porque já tinha em mente a ideia de continuar na seleção da Argentina, sendo que os próximos dias e meses serão decisivos para chegar a uma das duas decisões.

Messi repete sempre algo lógico relacionado com a sua fase da carreira, que é encarar a questão ano após ano de acordo com a sua condição física.

O jogador parece estar em boa forma atualmente, algo que comprovou durante o Mundial, mas ninguém sabe como estará a sua situação dentro de um ano, e talvez nem o próprio Messi o saiba.

O próximo grande título pelo qual a seleção da Argentina irá lutar é a Copa América de 2028, que muito provavelmente será disputada nos Estados Unidos, faltando dois anos para o torneio, o mesmo tempo que resta no contrato de Messi com o Inter Miami.

Antes disso, a seleção da Argentina irá disputar, durante setembro, outubro e novembro, 6 jogos de preparação, sob o comando de Lionel Scaloni, que continua à frente da equipa técnica, antes de a albiceleste se envolver totalmente no apuramento para o Mundial de 2030, competição para a qual a seleção já garantiu a sua qualificação.

Este apuramento será "diferente", depois de a seleção da Argentina ter garantido a sua qualificação para o Mundial, tal como o Paraguai e o Uruguai, que serão coanfitriões simbólicos do Mundial de 2030 e, por conseguinte, a seleção da Argentina não terá de disputar pontos.

A Conmebol talvez invente uma nova competição, à semelhança da Liga das Nações, para dar aos três países mencionados incentivos adicionais, sendo que a pergunta será então: Messi vai participar ou não?