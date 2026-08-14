O Manchester United pode já ter encontrado seu futuro capitão, depois que André Santos deixou uma forte impressão desde que se juntou ao time durante a janela de transferências de verão, em meio a grande admiração por parte da comissão técnica pelo impacto causado pelo jogador brasileiro, tanto dentro quanto fora de campo.

Apesar de as movimentações do Manchester United no mercado de transferências de verão não terem gerado grande entusiasmo entre os torcedores até agora, um clima de otimismo domina os corredores do clube quanto à capacidade das novas contratações de dar ao time um forte impulso e adicionar mais vitalidade ao elenco antes do início da nova temporada.

Karl Darlow passou a participar de forma mais intensa dos treinos do time durante o período de preparação na Irlanda nesta semana, como parte de seu programa para completar a recuperação após passar por uma pequena cirurgia, enquanto a personalidade de Youri Tielemans e suas características de liderança ficaram evidentes até mesmo antes de sua chegada ao clube.

Mas André Santos, que se juntou ao Manchester United vindo do Chelsea por 50 milhões de libras esterlinas, foi o jogador que mais despertou interesse desde sua chegada, segundo informou o jornal "Manchester Evening News".

Santos, de 22 anos, representava de certa forma um ponto de interrogação no momento em que a transferência foi concluída, mas rapidamente dissipou quaisquer dúvidas por meio do nível que apresentou durante o período de preparação, além de sua personalidade marcante dentro do vestiário.

Espera-se que o jogador brasileiro comece como titular na partida de estreia do Manchester United na Premier League contra o Hull City, especialmente porque atuou como titular em todos os amistosos que o time disputou até agora.

As previsões indicam que o meio-campo do time de Michael Carrick será formado por Santos ao lado de um dos três: Youri Tielemans, Mason Mount ou Kobbie Mainoo.

Personalidade de liderança dentro de campo

Dentro de campo, Santos deu ao meio-campo do Manchester United uma clara dose de confiança e serenidade; ele pede a bola constantemente, recua para zonas mais atrasadas para recebê-la e possui a capacidade de fazer passes de diferentes distâncias.

O jogador acredita em sua capacidade de evoluir para se tornar um volante de alto nível na posição de número 6, e parece animado para enfrentar o desafio de suceder Casemiro nessa função.

Mas o impacto de Santos não se limitou apenas ao campo, depois de ter chamado a atenção da comissão técnica graças à sua personalidade de liderança e maturidade marcante, seja durante os treinos ou na forma como lida com seus companheiros.

Carrick falou do jogador com elogios excepcionais, usando expressões às quais um treinador raramente recorre para descrever um jovem jogador no início de sua trajetória com o time. Carrick disse: "Para um jovem jogador, a forma como ele se juntou a nós, sua personalidade e seu temperamento são algo perfeito. Ele é realmente um jogador excepcional e perfeito".

E acrescentou: "Ele tem uma grande positividade, muita maturidade e uma mente aguçada, além de ser sedento por aprender. Toma a iniciativa imediatamente de ajudar seus companheiros e faz questão de falar e se comunicar com eles durante as partidas. Ele possui uma personalidade com uma essência verdadeira e forte, e estamos muito felizes por tê-lo conosco desde o momento em que se juntou a nós".

O United aposta na personalidade de seus jogadores

O Manchester United mudou sua política no mercado de transferências durante os dois últimos períodos, e passou a dar às características pessoais dos novos jogadores uma importância não menor do que suas capacidades técnicas dentro de campo.

E parece que essa abordagem começou a dar frutos, depois que o time se tornou mais harmonioso e coeso em comparação com o que era durante os períodos de Erik ten Hag e Rúben Amorim.

E parece que Santos se encaixa perfeitamente na natureza das personalidades atualmente presentes dentro do vestiário de Old Trafford, depois de ter se mostrado, durante o período de preparação, muito comunicativo e falante dentro de campo, especialmente ao orientar seus companheiros na linha defensiva.

Essa característica é marcante para um meio-campista que ainda tem 22 anos de idade, e também reflete sua capacidade de assumir responsabilidades e liderar seus companheiros, apesar de sua pouca experiência na Premier League.

Santos se tornará o capitão do United?

O impacto de Santos foi tão rápido e palpável a ponto de tornar lógico falar sobre a possibilidade de ele se transformar num futuro capitão do Manchester United, apesar de ainda não ter disputado nenhuma partida oficial com a camisa do clube.

O jogador já possui muitos atributos de liderança, além de sua pouca idade e seu desejo contínuo de aprender e adquirir mais experiências no futebol inglês.

Santos se transferiu para a Inglaterra vindo do Brasil em 2023 para se juntar ao Chelsea, após sua passagem pelo Vasco da Gama, mas não precisou de muito tempo para se adaptar ao novo ambiente.

No cenário internacional, o jogador disputou 6 partidas com a seleção principal do Brasil até agora, e esse número pode aumentar rapidamente caso ele mantenha o nível que apresentou durante o período de preparação para a temporada.

Suas capacidades de liderança também são muito valorizadas dentro da CBF, depois de ter usado a braçadeira de capitão em diversas ocasiões com as seleções de categorias de base.

Santos liderou a seleção do Brasil sub-23 em 6 das 8 partidas que disputou por ela, e também usou a braçadeira de capitão na seleção sub-20 durante o Sul-Americano e a Copa do Mundo da mesma categoria em 2023.

Durante as 13 partidas em que liderou a seleção brasileira nesses torneios, Santos conseguiu marcar 8 gols, confirmando que possui a personalidade de um capitão capaz de influenciar até mesmo a partir das linhas de frente.

Do ataque à função de número 6

Esses números refletem a capacidade de Santos de desempenhar o papel de meio-campista com pendor ofensivo, mas seu futuro no Manchester United parece estar ligado a uma função mais defensiva e recuada.

O jogador ocupa a posição de volante no esquema de Carrick, que se baseia no 4-2-3-1, e parece ser o mais indicado para desempenhar o papel de meio-campista mais atrasado, que controla o ritmo do jogo e ajuda o time a impor seu domínio nas partidas.

Santos possui os atributos necessários para executar essa missão, e talvez até para oferecer mais do que isso, o que explica o clima de admiração que o cerca desde sua chegada a Old Trafford.

Apesar de não ter disputado uma única partida oficial com o Manchester United até agora, falar sobre a possibilidade de ele se transformar num futuro capitão do time não parece exagerado, considerando o impacto que deixou em um curto período.

Bruno Fernandes continuará sendo o capitão do time por enquanto, mas a braçadeira de capitão ficará disponível em algum momento durante os próximos anos, e se Santos continuar sua evolução nesse ritmo, poderá ser um dos principais candidatos a usá-la.