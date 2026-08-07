O Real Madrid anunciou que um dos jogadores passou pelos exames médicos como preparação para assinar os contratos de sua transferência ao "Santiago Bernabéu".

O Real Madrid revelou, por meio de sua conta na rede "X", que Yan Diomandé passou pelos exames médicos aos quais foi submetido nesta sexta-feira, no hospital Blue.

O Real Madrid informou ontem, quinta-feira, em comunicado publicado em seu site oficial, ter chegado a um acordo com o Leipzig para a assinatura com Diomandé até o verão de 2033.

O valor fixo da transação é de 125 milhões de euros, com a possibilidade de acrescentar 10 milhões de euros em bônus de fácil realização e outros 5 milhões em bônus vinculados a condições mais difíceis, além de o Leganés receber 5% do valor fixo da operação.

O aguardado anúncio veio após negociações que se prolongaram mais do que o esperado por causa de uma divergência entre os agentes atuais e antigos do jogador.

Diomandé disputou apenas 46 partidas oficiais por equipes da primeira divisão: 10 jogos pelo Leganés e 36 pelo Leipzig, sendo 33 no Campeonato Alemão e 3 na Copa da Alemanha. Se a esses forem somados os 13 jogos internacionais pela seleção da Costa do Marfim, seu total chega a 59 partidas no nível profissional.

O Real Madrid entende que essa experiência foi suficiente para confirmar que o jogador possui os atributos que o tornam um dos atacantes mais promissores do mercado de transferências.

O ponta marfinense pode atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, uma característica que dá ao treinador José Mourinho opções variadas para montar um ataque mais feroz, explosivo e menos previsível.



