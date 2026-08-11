O lateral equatoriano Josué Caicedo, de 18 anos, chegou à capital catalã um mês inteiro após o anúncio oficial de sua contratação pelo Barcelona Atlètic, depois de resolvidos os problemas burocráticos que atrasaram sua incorporação aos treinos da equipe reserva, que encerrou seu período de preparação para a temporada no último domingo, no estádio Vall d'en Bas, em Girona.

O Barcelona Atlètic havia anunciado oficialmente a contratação de Caicedo no último dia 13 de julho, por meio de um empréstimo com opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros junto ao clube equatoriano LDU Quito, que pode se tornar obrigatória caso uma série de condições seja cumprida. No entanto, as questões burocráticas o impediram de viajar do Equador e de se juntar a seus novos companheiros na data prevista, 20 de julho.

Assim que chegou ao aeroporto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Caicedo revelou seus objetivos claros ao afirmar: "Sou grato a todas as pessoas aqui. Quero ser um protagonista e permanecer aqui. Meu sonho é estrear na primeira divisão pelo Barcelona", demonstrando sua grande ambição apesar da pouca idade.

O jogador equatoriano possui qualidades físicas e técnicas de alto nível, destacando-se por uma grande capacidade ofensiva, agilidade e velocidade de reação, características que compartilha com seu jogador favorito no clube catalão, ao declarar à imprensa que o aguardava em Barcelona: "Meu ídolo no Barcelona é Balde".

Caicedo também revelou que ainda não "conseguiu conversar com Deco", mas que "treinou" durante o mês de espera, já que não pôde se juntar à equipe reserva por causa dos problemas burocráticos que dificultaram sua viagem.

Apesar da pouca idade, Caicedo disputou 8 partidas pelo time principal do LDU Quito, somando um total de 344 minutos. O promissor zagueiro também estreou na Copa Libertadores no último dia 26 de maio, contra o Bolívar Aloves Red, em uma experiência internacional precoce que valoriza ainda mais seu passe.

O Barcelona tem grandes expectativas em relação ao jovem jogador, mas a diretoria do clube também está ciente de que ele precisará de um período de adaptação e de tempo suficiente para se integrar ao estilo de jogo catalão, antes de poder disputar uma vaga no time principal e realizar seu sonho de atuar na primeira divisão.