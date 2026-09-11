A corrida pela Bola de Ouro esquentou cedo, depois que Kylian Mbappé entrou com força no rol de candidatos, diante do apoio público que recebeu de seu ex-treinador José Mourinho, que o colocou entre os principais concorrentes ao prêmio, ao lado de Vinícius Júnior e Jude Bellingham.

As declarações de Mbappé sobre suas chances de conquistar a Bola de Ouro despertaram grande interesse, depois que o jogador francês falou sobre o prêmio com evidente confiança, afirmando que sente que este ano pode ser o momento certo para vencê-lo, sem ignorar o fato de que a decisão final cabe aos votantes.

Mbappé afirmou: "Quando você joga no melhor clube do mundo, as pessoas automaticamente o associam a esses prêmios, sejam coletivos ou individuais. Muita gente conversa comigo na rua sobre a Bola de Ouro e me cita como possível candidato a vencê-la, e é um prêmio que representa uma grande conquista para qualquer jogador".

E acrescentou o astro do Real Madrid: "Fiz muita história neste verão na competição esportiva mais importante, mas veremos o que vai acontecer. Tenho a sensação de que este ano é o momento certo para vencê-la, mas ainda há tempo de sobra, e as pessoas são livres para votar em quem consideram o melhor jogador do mundo".

Essas declarações provocaram uma onda de polêmica, especialmente porque alguns críticos do Real Madrid consideraram a autoconfiança de Mbappé uma espécie de arrogância. No entanto, Walid Regragui, ex-treinador da seleção de Marrocos, saiu em defesa do atacante do Real Madrid, considerando que sua fala reflete sinceridade e não soberba.

Regragui disse: "Por que ele teria que ser hipócrita como alguns jogadores e dizer que quer vencer, mas que não acha que merece? Pelo menos ele é sincero e confia em si mesmo. Já a questão de merecer ou não o prêmio é outro assunto".

O treinador marroquino afirmou que a disputa pela Bola de Ouro neste ano parece aberta a mais de um nome, apontando a dificuldade de prever qual jogador vai levar o prêmio.

E explicou: "Será muito difícil prever o vencedor deste ano. Todos disputam e acreditam que este é o ano em que podem vencer. Além de Mbappé, há Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Fabián Ruiz e muitos outros".

Regragui entende que Mbappé não precisa esconder sua ambição ou fingir que não deseja vencer o prêmio, desde que acredite em sua capacidade de conquistá-lo, considerando que reconhecer a ambição é melhor do que declarações diplomáticas que ocultam o verdadeiro desejo de ser coroado.