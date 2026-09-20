O Comitê Técnico de Arbitragem da Espanha definiu sua posição sobre os principais lances polêmicos de arbitragem no dérbi entre Atlético de Madrid e Real Madrid, considerando que Kang In Lee merecia a expulsão após sua entrada dura em Federico Valverde, ao passo que ratificou a validade do cartão vermelho recebido por Dean Huijsen depois da intervenção do árbitro de vídeo "VAR".

Segundo o que noticiou o jornal "As", o comitê entende que o árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias errou na condução dos três lances mais relevantes da partida, sendo que a tecnologia de vídeo interveio para corrigir dois deles.

No lance entre Cuti Romero e Bellingham, Ortiz Arias errou ao identificar o jogador infrator, depois de atribuir a entrada ao jogador do Real Madrid e mostrar-lhe o cartão amarelo, antes que a sala do VAR interviesse para corrigir a decisão e apontar Romero como autor da falta.

O Comitê Técnico de Arbitragem entende que a entrada de Romero exigia a expulsão, mas Ortiz Arias limitou-se a mostrar o cartão amarelo, apesar da correção da identidade do jogador infrator após a revisão pela tecnologia de vídeo.

Já o segundo lance foi a entrada de Kang In Lee em Valverde, na qual o comitê entende que o jogador do Atlético de Madrid cometeu uma falta que exigia o cartão vermelho, depois de acertar com força o jogador do Real Madrid por trás, sem que o árbitro tomasse qualquer providência, e sem que a sala do VAR interviesse para rever o lance.

O Comitê Técnico de Arbitragem considera a não expulsão de Kang In Lee um dos principais erros de arbitragem da partida.

Por outro lado, o comitê apoiou a decisão de expulsão de Dean Huijsen, depois que ele segurou Giuliano Simeone dentro da área e o impediu de chegar à bola, lance em que Ortiz Arias marcou pênalti, mas mostrou o cartão amarelo inicialmente.

A tecnologia de vídeo interveio para chamar o árbitro à revisão do lance, levando-o a alterar sua decisão e a mostrar o cartão vermelho a Huijsen, decisão que o Comitê Técnico de Arbitragem considera correta e clara.